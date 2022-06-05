Окупанти відновили наступ на Святогірськ, але зазнали великих втрат
Джерело:Генштаб ЗСУ
Війська Росії відновили наступ на місто Святогірськ у Донецькій області. Українські оборонці дають відсіч ворогу та завдали окупантам чималих втрат.
Росіяни ведуть штурмові дії у напрямку Старого Каравана
У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 червня повідомили ситуацію на Лиманському напрямку. Повідомляється, що окупанти відновили наступ на Святогірськ за підтримки артилерії.
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У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться, що збройні сили Росії мають значні втрати у живій силі, озброєнні та техніці.
Окрім того, за даними Генштабу, росіяни ведуть штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Наразі тривають бойові дії.
Росіяни раніше обстріляли Святогірськ
- Збройні сили Росії 30 травня під час обстрілу Святогірська влучили у Свято-Успенську Святогірську лавру. Унаслідок обстрілу загинуло двоє монахів та одна черниця.
- Також ворожий вогонь завдав значних руйнувань будівлі, через що виникла пожежа. Відомо, що спалахнув дерев'яний скит Святогірської лаври.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що окрім священнослужителів, у храмі перебували приблизно 300 біженців.
- Цинічний обстріл окупантів засудив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти усвідомлювали, куди скеровані їхні снаряди.
- Він заявив, що росіяни знали, що на території Святогірської лаври від бойових дій ховаються 300 мирних українців, 60 з яких – діти та навіть немовлята.
Яка ситуація на Донбасі
Російські військові зосередилися на захопленні Сєвєродонецька у Луганській області, куди кинули основні сили. Наразі там тривають важкі бої і місто розділене навпіл. Зауважимо, що Росія на 95% окупували Луганщину.
Разом з тим, армія агресора не припиняє обстріли й Донеччини. Окупанти захопили частину Лиману, який зруйнований майже вщент. У ніч проти 5 червня російські військові вдарили про Краматорську.
Українські воїни продовжують тримати оборону та стримувати ворога. Тільки протягом 4 червня наші захисники в зоні ООС відбили 5 атак російських військових.
До уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 102 день війни: дивіться відео