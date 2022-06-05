Окупанти відновили наступ на Святогірськ, але зазнали великих втрат

5 червня 2022 , 18:38
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Війська Росії відновили наступ на місто Святогірськ у Донецькій області. Українські оборонці дають відсіч ворогу та завдали окупантам чималих втрат.

Росіяни ведуть штурмові дії у напрямку Старого Каравана

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 червня повідомили ситуацію на Лиманському напрямку. Повідомляється, що окупанти відновили наступ на Святогірськ за підтримки артилерії.

Варте уваги Росіяни масовано обстріляли Донецьк, щоб звинуватити ЗСУ, але очевидці у соцмережах їм не вірять

У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться, що збройні сили Росії мають значні втрати у живій силі, озброєнні та техніці.

Окрім того, за даними Генштабу, росіяни ведуть штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Наразі тривають бойові дії.

Росіяни раніше обстріляли Святогірськ

Яка ситуація на Донбасі

Російські військові зосередилися на захопленні Сєвєродонецька у Луганській області, куди кинули основні сили. Наразі там тривають важкі бої і місто розділене навпіл. Зауважимо, що Росія на 95% окупували Луганщину.

Разом з тим, армія агресора не припиняє обстріли й Донеччини. Окупанти захопили частину Лиману, який зруйнований майже вщент. У ніч проти 5 червня російські військові вдарили про Краматорську.

Українські воїни продовжують тримати оборону та стримувати ворога. Тільки протягом 4 червня наші захисники в зоні ООС відбили 5 атак російських військових.

До уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 102 день війни: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема