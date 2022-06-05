Окупанти відновили наступ на Святогірськ, але зазнали великих втрат

Війська Росії відновили наступ на місто Святогірськ у Донецькій області. Українські оборонці дають відсіч ворогу та завдали окупантам чималих втрат.

Росіяни ведуть штурмові дії у напрямку Старого Каравана

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 червня повідомили ситуацію на Лиманському напрямку. Повідомляється, що окупанти відновили наступ на Святогірськ за підтримки артилерії.

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У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться, що збройні сили Росії мають значні втрати у живій силі, озброєнні та техніці.

Окрім того, за даними Генштабу, росіяни ведуть штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Наразі тривають бойові дії.

Росіяни раніше обстріляли Святогірськ

Збройні сили Росії 30 травня під час обстрілу Святогірська влучили у Свято-Успенську Святогірську лавру. Унаслідок обстрілу загинуло двоє монахів та одна черниця.

Також ворожий вогонь завдав значних руйнувань будівлі, через що виникла пожежа. Відомо, що спалахнув дерев'яний скит Святогірської лаври.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що окрім священнослужителів, у храмі перебували приблизно 300 біженців.

Цинічний обстріл окупантів засудив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти усвідомлювали, куди скеровані їхні снаряди.

Він заявив, що росіяни знали, що на території Святогірської лаври від бойових дій ховаються 300 мирних українців, 60 з яких – діти та навіть немовлята.

Яка ситуація на Донбасі

Російські військові зосередилися на захопленні Сєвєродонецька у Луганській області, куди кинули основні сили. Наразі там тривають важкі бої і місто розділене навпіл. Зауважимо, що Росія на 95% окупували Луганщину.

Разом з тим, армія агресора не припиняє обстріли й Донеччини. Окупанти захопили частину Лиману, який зруйнований майже вщент. У ніч проти 5 червня російські військові вдарили про Краматорську.

Українські воїни продовжують тримати оборону та стримувати ворога. Тільки протягом 4 червня наші захисники в зоні ООС відбили 5 атак російських військових.

До уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 102 день війни: дивіться відео