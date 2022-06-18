Окупанти заволоділи базою даних боржників українських банків на Херсонщині

Окупаційна "влада" на Херсонщині заволоділа базою даних боржників українських банків. Їх вже з кредитами почали переводити до російських банків.

Мешканець окупованої Херсонщини поскаржився, що всі його борги за кредитом перейшли з українського "ПриватБанку" до російського "Тінькофф Банку".

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Чоловік навіть показав повідомлення від співробітниці російського банку про те, що його борги були перенаправлені до "Тінькофф Банку". Це означає, що банк отримав дані херсонця.



Листування херсонця зі співробітницею "Тінькофф Банку"

Хоча раніше так званий "заступник голови Херсонської ВЦА" Кирило Стрємоусов цинічно заявляв, що мешканцям Херсонської області спишуть борги перед українськими банками.

Ситуація в окупованому Херсоні: останні новини

Російські загарбники продовжують чинити свавілля в окупованому Херсоні. Зокрема, загарбники шукають покинуті квартири, щоб незаконно заселяти туди співробітників російської ФСБ, хоча до цього вони жили в готелі "Оптіма".

Також окупанти викрадають місцевих, їх можуть залучати до укріплення оборонних позицій ворога, кидають в ізолятори або ж вивозять в Крим чи Росію. Викрали вже кількох фермерів, багатих людей та бізнесменів. Їх катують, а в родичів вимагають викупи.

Проте російські окупанти та колаборанти самі нервують через партизанський рух. Вони вже навіть вкидають новий наратив, щоб заручитися підтримкою місцевих мешканців. Деталі – читайте у статті.

Зокрема, відомо, що на Херсонщині активно працюють партизани. Там постійно розклеюють цікаві постери з "привітами" для окупантів та колаборантів.

Разом з тим, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що зараз ЗСУ перебувають за 15 – 18 кілометрів від Херсона .

. Голова Херсонської облради Олександр Самойленко порадив місцевим жителям евакуюватись навіть через окупований Крим. Це заради того, аби полегшити ЗСУ звільнення земель.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона дуже допоможе Україні, зокрема, дозволить відрізати окупантів від Криму.

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