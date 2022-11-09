В окупованому Криму – неспокійно: у Севастополі чули вибухи
На території тичасово окупованого Криму вранці 9 листопада пролунали гучні вибухи. Місцеві телеграм-канали запанікували не на жарт.
Серія вибухів прогриміла в Севастополі близько 10 години ранку. У місцевих телеграм-каналах почалася паніка.
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Що відомо про вибухи в тимчасово окупованому Севастополі
У мережі припустили, що можливо працює ППО. Поскаржилися, що гучно вже близько 10 – 15 хвилин.
Паніка через вибухи в Севастополі / Скриншот 24 каналу
Згодом так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що нібито Чорноморський флот Росії проводить навчання в акваторії. Ба більше, начебто мобілізовані продовжують тренуватися зі стрільби на полігонах. Саме тому місцеві й нібито чули вибухи.
До речі Кримський міст все ще не можуть відремонтувати: як він виглядає зараз
Коротко про вибухи на Кримському мосту
- 8 жовтня потужні вибухи сталися на Кримському мосту. Незаконну конструкцію охопило полум'ям. Окупанти почали панікувати.
- Зауважимо,що внаслідок вибухів зазнало руйнувань як автомобільне, так і залізничне полотно. Частина дорожнього полотна обвалилася в воду.
- Після вибухів на Кримському мосту росіяни кинулися масово виїжджати з півострова.
- У Росії вже традиційно звинуватили у всьому Україну. Заявили про теракт. А згодом оприлюднили історію про нібито вантажівку, яка й вибухнула на мосту.
- Громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук пояснив, що не так з офіційною версією окупантів. Детальніше про це читайте за посиланням у нашому матеріалі.
- В Росії вже навіть провели судилище над так званими фігурантами справи про вибухи на Керчинському мосту.
- Рух вантажівок через Керчинський міст досі заборонений.
- Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення окупантів та натякнув, що вибух міг бути наслідком внутрішніх конфліктів в Росії між військовими та спецслужбами.
- Цікаво, що станом на 8 листопада Кримський міст так і не змогли відремонтувати. Росіяни відзвітували про встановлення першого прольоту. Кажуть, що через кілька днів встановлять наступний.
- До речі, міністерство транспорту держави-агресора оголосило про закриття мосту щонайменше на 13 годин. Усе нібито для ремонту. Рух обома смугами хочуть запустити до 20 грудня.
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