Кримський міст буде вражений, – Данілов пояснив, коли саме

росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно здобувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність.

Кримський міст буде вражено, коли буде таке завдання

Про це у твітері написав секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.

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Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.

росія тим часом активізувалася у районі Кримського мосту

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