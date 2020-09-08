Чинний голова Харківської облгосадміністрації Олексій Кучер, буде балотуватися на пост міського голови Харкова від партії "Слуга народу". Адвокат з багаторічним стажем, власник квартир, земельних ділянок, цілого автопарку та навіть біткоїнів. Детальну біографію Олексія Кучера читайте у статті.

Для того, аби стати очільником Харкова, Кучеру доведеться перемогти на місцевих виборах Геннадія Кернеса, який обіймає цю посаду вже 10 років поспіль та планує балотуватися знову. Сайт 24 каналу розповідає, що відомо про Олексія Кучера.

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Біографія

Кучер Олексій Володимирович народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області. Має дві вищих освіти — закінчив Педагогічний університет ім. Сковороди за спеціальністю "Фізичне виховання" та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Після чого отримав адвокатську ліцензію у 2011 році та викладав у Вищій школі адвокатури.

Також відомо, що Олексій Кучер займався адвокатською практикою та спеціалізувався саме на кримінальних справах. Ще у 2018 році він був адвокатом Володимира Литвина, якого підозрювали у "справі рюкзаків".

Нагадаємо, що "справа рюкзаків" — це корупційний скандал навколо закупівель Міністерства внутрішніх справ для Нацгвардії. У лютому 2015 року МВС уклало договори про закупівлю 5 тисяч рюкзаків за завищеною вартістю — 2898 гривень за штуку. До речі, підзахисному Кучера все ж довелося сплатити повну призначену судом компенсацію збитків, а це більше 4,8 мільйона гривень.

Кучер під час позачергових парламентських виборів у 2019 році балотувався у народні депутати по одномандатному округу №179 на Харківщині від партії "Слуга народу" та отримав місце у парламенті, бо набрав 50,61% голосів виборців, що майже втричі більше, ніж було у його найближчого суперника — тодішнього голови Харківської облради Сергія Чернова.

Але у Верховній Раді Кучер пробув недовго, вже у листопаді 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Харківської облгосадміністрації,

Сім’я

Дружина Олексія Кучера — Вікторія Кучер — донедавна працювала помічником судді у Харківському районному суді. Але вже 14 червня подала декларацію перед звільненням з цієї посади. Також Кучер батько двох дочок – Амелії та Стефанії.

Фото фейсбук Олексія Кучера

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Декларація

Декларація Олексія Кучера викликала питання з самого початку його політичної діяльності. Так, у електронній декларації, яку він подав у 2018 році відсутня інформація про доходи. Тобто, за звітній період, а саме за 2017 рік, ні Олексій Кучер, ні його дружина не отримали ні копійки доходів. Натомість у подружжя на той момент було задекларовано три квартири у Харкові, дві земельних ділянки, житловий будинок та офіс.

У декларації за 2019 рік статків у Кучера побільшало. Спільно з дружиною він володіє квартирою у Харкові площею у 62,9 квадратних метра, яка була придбана за 429,2 тисячі гривень у 2010 році. У спільній власності з дружиною та доньками також є ще одна квартира у Харкові, загальною площею 95,5 квадратних метра, придбана у 2019 році.

Вікторія Кучер володіє двома земельними ділянками у Люботині на Харківщині (площа першої – 130 квадратних метри (1,03 сотка), вартість – 520 гривень; площа другої – тисяча квадратних метрів (10 соток), вартість – 24 720 гривень). Обидві ділянки дружина придбала у 2011 році. Також у її власності значиться житловий будинок у Харкові, площею 62 квадратних метра, вартістю 227 тисяч гривень та недобудований житловий будинок у Люботині.

У самого Олексія Кучера ще є дві квартири у Харкові — одна площею 68,6 квадратних метра, яку він придбав за 612 тисяч гривень у 2018 році, а інша площею 61, 9 квадратних метра, придбана за 653 тисячі гривень також у 2018 році. Окрім цього у кандидата в мери Харкова є земельна ділянка в Херсонській області, площею в 6,25 гектарів.

З майна Олексій Кучер також задекларував два годинники марки Rolex (один належить йому, другий – дружині) та чотири автомобілів:

Lexus NX 200T (2017 року випуску, належить Олексію Кучер);

Audi Q5 (2011 року випуску, належить Вікторії Кучер);

Volkswagen Passat (2011 року випуску, належить Олексію Кучеру);

ГАЗ-САЗ (1987 року випуску, належить Олексію Кучеру).

Щодо статків, то Кучер також задекларував 77 біткоїнів, вартістю більше ніж 13 мільйонів гривень. За основним місцем роботи Кучер отримав за 2019 рік 134 588 гривень. А готівкою чиновник задекларував 84 тисячі доларів, а його дружина — 200 тисяч доларів та 48 тисяч гривень.

Програма на виборах

Детальної програми на майбутні вибори Олексій Кучер поки що не представив. Але, на своїй офіційній сторінці у фейсбуці Кучер ділиться стратегією розвитку Харківщини, де зосереджує увагу на розвитку у регіоні інфраструктури, промисловості, сільському господарстві та ІТ.