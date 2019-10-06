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      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      На Запоріжжі бійці опановували потужну зброю

      5 жовтня в Україні відзначають День бійця територіальної оборони – нове професійне свято, засноване з початком війни з Росією. З нагоди цього дня бійці 110 бригади в Запоріжжі не лише отримували відзнаки, а й відпрацьовували військові навички.

      Запорізькі тероборонівці вчились стріляти з автоматів, кулеметів та гранатометів. Що цікаво, всі вони до війни були цивільними, більшість – літні чоловіки, які колись служили у радянській армії. А молодші – взагалі ніколи не були в армії

      Дивіться яскраве відео навчань:

      Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині

      На Одещині 16-річний підліток узяв без дозволу батьківський Mercedes та скоїв смертельну ДТП.  За інформацією пресслужби поліції Одеси, 2 жовтня неповнолітній хлопець їздив вулицями без водійських прав неподалік Чорноморська.

      Однак не впорався з керуванням та протаранив одразу дві машини – "Москвич" та Honda. Від зіткнення 75-річний водій "Москвича" загинув на місці, а його 68-річну пасажирку госпіталізували із травмами у лікарню

      Підліток скоїв ДТП на Одещині: відео

      Волкер оприлюднив особисті повідомлення на допиті

      Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Оновлений звіт склали на основі останнього свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера та його особистих повідомлень.

      Дивіться відео: що розповів Волкер

      Скандал в центрі реабілітації дітей в Одесі

      В одеському центрі реабілітації дітей розгорівся скандал. Там 14-річна вихованиця наковталась хімікатів, аби втекти з нелюдських умов. Коли дівчинці стало зовсім зле, вихователі не викликали їй швидку, а навпаки – почали їй погрожувати.

      Що сталося в центрі психологічної реабілітації: дивіться відео

      Благодійники відновили будинок матері-одиначки, у якої хотіли забрати дітей

      На Львівщині небайдужі люди врятували будинок для матері-одиначки з двома дітьми. Через погані умови проживання соцслужби погрожували забрати у неї маленьких сина й доньку. Грошей на ремонт не було, а будівля із кожним днем розповзалась на очах.

      Вражаючу історію жінки-одиначки почули благодійники та оголосили збір коштів. Аж раптом сталось диво – тепер у будинку є новий фасад і дах, а скоро буде й ванна.

      Дивіться відео від кореспондентів 24 каналу:

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Війна на Донбасі Відео тижня Новини Одеси Новини Запоріжжя Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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