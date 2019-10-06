Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

На Запоріжжі бійці опановували потужну зброю

5 жовтня в Україні відзначають День бійця територіальної оборони – нове професійне свято, засноване з початком війни з Росією. З нагоди цього дня бійці 110 бригади в Запоріжжі не лише отримували відзнаки, а й відпрацьовували військові навички.

Запорізькі тероборонівці вчились стріляти з автоматів, кулеметів та гранатометів. Що цікаво, всі вони до війни були цивільними, більшість – літні чоловіки, які колись служили у радянській армії. А молодші – взагалі ніколи не були в армії

Дивіться яскраве відео навчань:

Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині

На Одещині 16-річний підліток узяв без дозволу батьківський Mercedes та скоїв смертельну ДТП. За інформацією пресслужби поліції Одеси, 2 жовтня неповнолітній хлопець їздив вулицями без водійських прав неподалік Чорноморська.

Однак не впорався з керуванням та протаранив одразу дві машини – "Москвич" та Honda. Від зіткнення 75-річний водій "Москвича" загинув на місці, а його 68-річну пасажирку госпіталізували із травмами у лікарню

Підліток скоїв ДТП на Одещині: відео

Волкер оприлюднив особисті повідомлення на допиті

Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Оновлений звіт склали на основі останнього свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера та його особистих повідомлень.

Дивіться відео: що розповів Волкер

Скандал в центрі реабілітації дітей в Одесі

В одеському центрі реабілітації дітей розгорівся скандал. Там 14-річна вихованиця наковталась хімікатів, аби втекти з нелюдських умов. Коли дівчинці стало зовсім зле, вихователі не викликали їй швидку, а навпаки – почали їй погрожувати.

Що сталося в центрі психологічної реабілітації: дивіться відео

Благодійники відновили будинок матері-одиначки, у якої хотіли забрати дітей

На Львівщині небайдужі люди врятували будинок для матері-одиначки з двома дітьми. Через погані умови проживання соцслужби погрожували забрати у неї маленьких сина й доньку. Грошей на ремонт не було, а будівля із кожним днем розповзалась на очах.

Вражаючу історію жінки-одиначки почули благодійники та оголосили збір коштів. Аж раптом сталось диво – тепер у будинку є новий фасад і дах, а скоро буде й ванна.

Дивіться відео від кореспондентів 24 каналу: