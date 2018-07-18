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Оприлюднено нові "живі" фото гігантського смартфону Huawei Honor Note 10

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До мережі потрапили о нові "живі" фото Huawei Honor Note 10
До мережі потрапили о нові "живі" фото Huawei Honor Note 10 / Соцмережі

До мережі потрапили нові "живі" фото смартфону Honor Note 10, який випускає дочірнє підприємство Huawei. Цього разу пристрій, а саме його велетенський екран порівняли з Nintendo Switch.

Відповідні світлини оприлюднив нідерландський ресурс Techtastic.

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На кадрах ігрова консоль має рідкокристалічний дисплей діагоналлю у 6,2 дюйма та розділюною здатністю у 1440 пікселів.

Huawei, Honor Note 10, фото, смартфон, гаджети, Nintendo Switch
Honor Note 10 порівняли з Nintendo Switch

Екран Honor Note 10 своєю чергою є трохи більшим – 6,9 дюйма та дуже вузькі рамки, що робить його за габаритами дуже схожим на Nintendo Switch.

Крім того, смартфон буде оснащено монокристалічною системою Kirin 970 і матиме він 6 ГБ оперативної, а 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Huawei, Honor Note 10, фото, смартфон, гаджети, Nintendo Switch
Пристрої за габаритами є дуже схожими 

Пристрій працюватиме під керуванням Android 8.1 Oreo, а ємність його акумулятора становитиме 6000 мАг.

Нагадаємо, у мережі вже з’являлися "живі" фото велетня Honor Note 10. Зокрема, на світлинах, які опинилися у інсайдерів, новинка має кращий вигляд, аніж Huawei P20, корпус якого відрізняється особливим градієнтним покриттям.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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