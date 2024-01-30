Нам потрібен Дональд Трамп у Європі, – Орбан цинічно висловився щодо США та війни в Україні

Відомий своєю проросійською риторикою Віктор Орбан не приховує своєї симпатії до Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Угорщини похвалив експрезидента США, який теж підіграє Кремлю своїми скандальними заявами.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан дав інтерв'ю Le Point. Журналісти поцікавилися, чи чекає він на переобрання Дональда Трампа, який може стати "чудовим союзником".

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Що наговорив Орбан

Віктор Орбан, який неодноразово виступав проти допомоги Україні та інтеграції нашої держави у НАТО і ЄС, вважає, що тільки Дональд Трамп нібито може зупинити розв'язану Росією війну.

Прем'єр-міністр Угорщини назвав Трампа одним із найуспішніших зовнішньополітичних президентів та заявив, що колишній американський лідер не починав жодної війни.

Моє особисте переконання залишається в тому, що якби американського президента звали Дональд Трамп у лютому 2022 року, війни в Європі не було б. Сьогодні, крім нього, я не бачу нікого в Європі чи Америці, хто був би достатньо сильним лідером, щоб зупинити війну. У миру є ім'я: Дональд Трамп,

– сказав Орбан.

Перед цим Трамп хвалив Орбана

Не так давно Дональд Трамп на виступі перед виборцями назвав Віктора Орбана "великою людиною" та "сильним лідером". Він пояснив негативне ставлення людей до угорського прем'єра тим, що його критикам буцімто не подобається те, що Орбан "занадто сильний". Крім цього експрезидент США вважає позитивним для Угорщини перебування Орбана на посаді глави уряду.

Що говорив Трамп про Україну