Посильний від Путіна: чим небезпечне для України зближення Орбана з Трампом

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що експрезидент США Дональд Трамп сказав про те, що в "українсько-російській війні не дасть жодної копійки". Тому, мовляв, війна швидко закінчиться, бо Україна "не може стояти на власних ногах".

Це 24 Каналу прокоментував політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що це надзвичайно небезпечно для інтересів України. Він додав, що уже бачить віртуальну координацію дій у міжнародній політиці між Кремлем і Трампом. Зазначимо, що політики зустрілися у Флориді.

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"Ми побачили, як від Трампа поїхав Такер Карлсон до Путіна, і вони попрацювали разом там, скоординувавши свої дії", – наголосив Осипенко.

Політолог-міжнародник додав, що Трамп казав про те, що не потрібно виділяти величезні кошти для України. Мовляв, він нібито "за один день закінчить війну".

"Трибуна" для Путіна

Осипенко переконаний, що американський журналіст Карлсон, який взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна, так дав йому "трибуну". Російський президент просто "кричав" перед західною аудиторією, що він буцімто "готовий до переговорів і зупинити війну". Тобто, підігрував Дональду Трампу.

Другий посильний поїхав від Путіна – це Орбан, який проводив прокремлівську політику в Європі, "підриваючи" солідарність європейську. Тепер він налагоджує зв'язки з Трампом як з "майбутнім президентом",

– сказав політолог-міжнародник.

Зі слів Орбана, Трамп заявив, що нібито хоче зупинити війну, зупинивши допомогу Україні. Так колишній очільник США, не ставши президентом, збільшує вплив на міжнародну політику та політику США у світі. Це ставить під сумнів євроатлантичну солідарність. Європейці тим часом після таких заяв почали опікуватися тим, аби зміцнювати свою стратегічну автономію.

"Активність Макрона, інших політичних діячів європейських. Вони говорять про те, що, очевидно, не зможуть Сполучені Штати виконувати свої політичні й військові чи безпекові зобов'язання щодо своїх союзників, якщо от такі заяви роблять", – сказав Руслан Осипенко.

На що спрямована політика Орбана

Європейці крізь пальці дивляться на те, що Віктор Орбан підписав оборонну угоду з Китаєм. Щонайменше, як зазначив політолог-міжнародник, там передбачений обмін інформацією. Тим часом Китай нині очолює альянс, який протистоїть вільному євроатлантичному світу.

Деструктивна політика Орбана передусім спрямована була на початках проти європейської солідарності, щоби "підірвати" Європу. Потім – на роз'єднання Сполучених Штатів і Європи між собою. Тепер вона буде спрямована деструктивно і проти України,

– наголосив Осипенко.

Саме ті три центри, на які намагався впливати Владімір Путін. Тобто йдеться про те, аби змусити роз'єднатися США і, за можливості, там розхитати ситуацію. Також розхитати ситуацію серед європейців та посіяти недовіру в те, що Україна може перемогти.

"Зараз "хитають" Україну, суспільство, щоб фрагментувати й посіяти зневіру в тому, що ми щось можемо, що "ми програємо". Якраз залучені всі ці три центри, і Орбан має ключову роль", – додав політолог-міжнародник.

Зустріч Трампа та Орбана