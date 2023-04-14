України "не існує" у фінансовому плані, – Орбан видав цинічну заяву про закінчення війни
Джерело:Magyar
Віктор Орбан, угорський поплічник Владіміра Путіна, зробив чергову цинічну та провокативну заяву. Прем'єр Угорщини вважає, що України не існує з фінансової точки зору.
Прем'єр-міністр Угорщини в ефірі радіо Kossuth заявив, що як тільки Європа та США перестануть "утримувати" Україну – війна закінчиться. За його словами, Україна не може сама себе фінансувати.
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Орбан каже, що війна закінчиться, якщо ЄС і США перестануть "утримувати" Україну
По суті, Україна у фінансовому відношенні – неіснуюча країна. Падіння економічних показників величезне, що цілком зрозуміло через війну. Очевидно, що Україна не може сама себе фінансувати. І в той момент, коли Америка та Європа відмовляться надавати їй кошти, війна закінчиться,
– заявив Орбан.
Він традиційно пожалівся на те, що Європа витрачає на "утримання" України десятки мільярдів євро, яких "бракує європейській економіці" і "очевидно, що це не може тривати нескінченно".
Орбан також обурений, що через загальні бюджети ЄС у фінансуванні України бере участь і Угорщина, але незважаючи на це, "становище угорської меншини на Закарпатті постійно погіршується".
Орбану слід звернути увагу на внутрішні проблеми
- У Євросоюзі досягли згоди щодо постачання 1 мільйона боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами. Рада ЄС погодила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України.
- Хоча Орбан і скаржиться, що Угорщина через загальні бюджети ЄС бере участь у фінансуванні України, все ж Будапешт відмовився допомагати Києву з боєприпасами.
- Угорщина вирішила не брати участь у проєкті Євросоюзу із придбання 1 мільйона боєприпасів Україні, але принаймні не заблокувала його.
- Що більше, Орбану слід зосередитися на реформах всередині Угорщини, а не спекулювати на темі угорської нацменшини на Закарпатті.
- Угорщина не виконала обіцянок перед Єврокомісією щодо проведення 17 реформ. Через це країні ймовірно призупинять виділення 7,5 мільярдів євро.
- Також варто нагадати, що Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності