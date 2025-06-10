Мав занадто великі сподівання: політолог пояснив дивну заяву Орбана щодо Росії

Віктор Орбан відзначився незвичними для його проросійської політики заявами. Прем'єр Угорщини зауважив, що Росія занадто слабка, щоб "по-справжньому атакувати НАТО", тому що не здатна навіть перемогти Україну. Зміна ставлення Орбана щодо Росії сталася на тлі останніх подій.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зазначивши, що угорський прем'єр-міністр маневрує, намагаючись підлаштуватися під існуючі геополітичні обставини. Раніше Орбан наголошував, що докладе всі зусилля, щоб не допустити вступу України в Євросоюз, адже в іншому випадку його нібито "мучитиме совість".

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Орбан буде спекулювати

Димов пояснив, що, коли до влади в Білому домі прийшов Дональд Трамп, прем'єр Угорщини мав великі сподівання щодо нього. Орбан наполягав на тому, що не потрібно допомагати Україні буцімто задля миру. Тим більш, що і Трамп мав намір покласти край російсько-українській війні. Тому позиція Орбана була цілком логічною з його погляду.

Хай там як, але Орбан все ж таки є вправним та досвідченим політиком. Він сьогодні розуміє, що не такі і великі перспективи Трампа щодо його впливу на Європу,

– підкреслив політолог.

До того ж Угорщина, а також Словаччина є країнами, що найбільше постраждали в Європейському Союзі від трампівських тарифів. Зокрема, зазнала втрат автомобільна промисловість Словаччини, а в Угорщині багато підприємств сьогодні мають проблеми через торгову війну США.

Далі Орбан буде спекулювати, тому що йдеться не тільки про політику, а й про економіку,

– підкреслив він.

Інтеграція до Європейського Союзу, за словами політолога, приблизно коштуватиме йому 390 мільярдів. А сільське господарство Європи – не про прибутки, а про субсидії. Тому якщо ці гроші в перспективі йтимуть до України, то вони будуть вилучатися з тих країн, які розташовані поруч – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. І багато хто з політиків скористається можливістю, щоб спекулювати на цій проблемі.

Також нещодавня риторика Орбана приховує важливий для нього тезис. Мовляв, навіщо брати Україну в НАТО та Європейський Союз, якщо Росія і так слабка. Вона не може досягти успіху на полі бою та навіть дійти до Дніпра, тоді як росіяни зможуть напасти на країни НАТО,

– підкреслив Валерій Димов.

У такий спосіб Орбан, за словами політолога, просуває наратив, що Європі потрібно мирно жити з Росією, що вона не ворог. А Україну буцімто потрібно залишити за межами Європейського Союзу і щоб вона стала певною буферною зоною, якою, на думку угорського прем'єра, вона і була завжди.

Нагадаємо, що Віктор Орбан закликав спочатку зупинити війну в Україні, а потім встановити мир. На його думку, це можливо у єдиному випадку – якщо будуть домовленості між Росією і США, адже "ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами".

Також віцепрем'єр Угорщини вважає, що у разі вступу України до ЄС і НАТО, Альянс буде втягнутий у війну з Росією. Проте в інтересах угорців і європейців не є "опинитись перед загрозою війни та прямого конфлікту з Росією".