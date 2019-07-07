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      Організатор водної блокади Криму розкритикував позицію радника Зеленського

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      Сенченко розкритикував радника Зеленскього через заяви про воду для Криму
      Сенченко розкритикував радника Зеленскього через заяви про воду для Криму / Апостроф

      Кожний рік неоголошеної війни Росії проти України з’являються ті, хто піднімає тему відновлення подачі дніпровської води в окупований Крим. Це супроводжується нагадуваннями про українців, які страждають від спраги. Однак насправді такі дії послаблюють країну-окупанта.

      Однак насправді такі заяви є просто маніпуляціями, синхронними до пропаганди окупантів, про це організатор водної блокади Криму Андрій Сенченко написав на своїй сторінці у Facebook.

      Екологічне лихо: В окупованому Криму панікують і протестують, щоб повернули воду з України

      Зокрема, такою була його реакція заяви радника Данила Зеленського Гетманцева щодо відновлення постачання води на територію окупованого півострова.

      Сенченко зазначив, що населення Кримського півострова без окупаційних військ і колонізаторів становить трохи більше 2 мільйонів людей. Фізіологічна норма споживання води в цій кліматичній зоні – 46 кубометрів на людину в рік. Якщо розрахувати на все місцеве населення, то це приблизно 100 мільйонів кубометрів.

      Згідно з багаторічними спостереженнями гідрологів, Крим у вигляді поверхневих стоків отримує в середньому 1 мільярд кубометрів води на рік. Ще приблизно 500 мільйонів кубометрів при раціональному використанні можуть давати підземні джерела. Таким чином, Кримський півострів має відновлювальні водні ресурси, що в п'ятнадцять разів перевищують потребу населення,
      – додав він.

      Він також пояснив, що для збору, очищення і подачі цієї води на потреби населення необхідно витрачати сотні мільйонів доларів. Тобто це коштуватиме країні-окупанту мільярди російських рублів.

      Згідно з IV Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, за к забезпечення життєдіяльності населення на окупованій території відповідає саме на держава-окупант.

      "Наше завдання – мінімізувати доходи окупантів на цій території і зробити утримання захопленого півострова непосильним для агресора. Перекриття Північно-Кримського каналу стало найефективнішою невійськової операцією, здійсненою Україною", – наголосив Сенченко.

      Він також додав, що такі невійськові методи разом із міжнародними економічними санкціями та юридичним тиском є реальною альтернативою військового звільнення окупованих територій. Окрім того, витрати окупантів знижують їхню здатність до продовження активних військових дій на Донбасі.

      Кожен окупаційний рубль, вимушено витрачений на утримання захопленого Криму, вже не буде витрачений на вбивство наших солдатів і мирних громадян на Донбасі,
      – наголосив Сенченко.

      Що казав радник президента Данило Гетманцев?

      Він заявив, що, відключаючи воду в Криму, Україна шкодить своїм громадянам. Такі методи, на його думку, деструктивні.

      У нас на сьогодні, можна сказати, ще не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я Вам можу сказати мою особисту позицію, тобто не виступаючи від імені когось іншого. Я вважаю, що вимикаючи водопостачання окупованим територіям ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами,
      – сказав він в ефірі телеканалу ATR.

      "Безумовно, перекриття Північно-Кримського каналу створило проблеми нашим громадянам в Криму, але, очевидно, не критичні для життя. Йде війна, і агресор окупував частину нашої спільної країни, яку ми, як громадяни, зобов'язані захищати", – відповів на це Сенченко.

      Андрій Сенченко. з березня по серпень 2014 року був тимчасовим виконувачем обов'язків заступника глави Адміністрації президента України і був організатором водної блокади півострова.

      Що відбувається із водою в окупованому Криму?Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили. Влітку 2018 року окупований Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

      Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.

      Оцінка ситуації: На порозі катастрофи, – екс-представник президента в Криму про воду на півострові

      Що каже країна-окупант?

      У Росії кажуть, що жодних проблем немає. Там стверджують, що окупований Крим попри критичну нестачу не потребує води з України. Кажуть, із усім впораються самі. Непотрібним там вважають і відновлення поставок води із Дніпра, хоча проросійський екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до Володимира Зеленського з проханням відновити її подачу.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Призначення Зеленського Новини Росії МЗС України
      Джерело: 24 канал
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