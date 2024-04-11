Основний напрямок атаки – Львівщина: Сили ППО знищили 57 ворожих цілей

Росія 11 квітня масовано атакувала Україну. Усього ворог запустив 82 засоби повітряного нападу.

Серед них 42 ракети різних типів та 40 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 39 ударних безпілотників.

До теми Під час масованого удару в морі був російський ракетоносій: у ЗСУ сказали, чи були пуски

Як відпрацювала ППО

Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог використав 82 засоби повітряного нападу, серед яких:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запустили з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області);

40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", які запустили з Приморсько-Ахтарська й мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

4 керовані авіаційні ракети Х-59, які запустили із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

Основним напрямком атаки для ворога була Львівська область. До відбиття повітряного нападу Росії було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 18 із 42 ракет, а також 39 із 40 "Шахедів". Загалом українські захисники знищили 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ворог знову прицільно бив по енергетиці