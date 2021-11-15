Остання фаза нарощування, – генерал Ходжес про скупчення ворожих сил біля України
Джерело:"РБК-Україна"
Росія збирає все більше своїх військових сил. Це роблять на той випадок, якщо Кремль вирішить діяти.
Нинішні події Росії – це наступний етап того, що відбувалося ще навесні. Про це повідомив колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес.
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За його словами, розгортання військ є останньою фазою постійного скупчення. Кремлівські сили ніколи не поверталися в казарми.
Останні переміщення і розгортання сил – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася,
– наголосив Ходжес.
Він пояснив, що, окрім того озброєння, яке вже було, Росія залишила більшу частину логістичного забезпечення на місці після навчань "Захід-2021".Довідка. Військові навчання "Захід-2021" відбулись на початку вересня. Після їхнього закінчення Росія вирішила не поспішати повертати свої війська у пункти дислокації.
Адміністрація США – стурбована
Ходжес вважає, що інструменти Кремля – це класичні прийоми ведення Росією війни. Їхня головна мета – дестабілізувати Європейський Союз та Україну.
"Адміністрація США правильно стурбована тим, що відбувається. Я радий, що держсекретар Блінкен нарешті говорить прямо", – зауважив генерал.
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