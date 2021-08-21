Остання країна НАТО підтвердила участь у Кримській платформі

Станом на 21 серпня усі 30 країн НАТО підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи. Захід відбудеться у Києві 23 серпня.

Ще напередодні участь Албанії у саміті була під питанням. Водночас країна вже підтвердила свою присутність на заході.

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Хто представить Албанію на саміті, наразі невідомо.

Росія ввела санкції проти Кулеби та Данілова

Напередодні саміту Кримської платформи країна-окупант ввела санкції проти низки українських політиків та дипломатів. Серед них – глава МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов.

Політики вже відреагували.

Кулеба заявив, що санкції – це помста Росії за Кримської платформи. Водночас політик наголосив: це його не зупинить. Глава МЗС ще раз наголосив: Крим – це Україна.

Данілов санкції Кремля назвав найкращим подарунком до Дня Незалежності. Секретар РНБО зізнався: "вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави".

За лічені дні до саміту одна країна несподівано відмовилася від участі у Кримській платформі. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це сталося через тиск з боку Росії.



Усі країни НАТО візьмуть участь у саміті Кримської платформи / Інфографіка МЗС України

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Текст публікації Дмитра Кулеби:

Росія внесла мене в свій санкційний список. Хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу. Але тут їм геть допекло.

Росія обіцяла, що помститься за Кримську платформу. І Росія помстилася мені.

Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об'єднала Кримська платформа.

Ми пройшли складний і великий шлях. Кримська платформа буде. І ми йдемо далі. Тому що Крим – це Україна.