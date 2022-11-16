У Польщі не виключають запровадження системи оповіщення про повітряну тривогу
Через атаку 15 листопада по селищу Пшеводув, Польща може запровадити у прикордонних містах оповіщення про ракетну небезпеку. Від падіння двох ракет загинули люди.
Про це для 24 каналу розповів Ришард Купідура – громадський діяч та науковець з Польщі. Він зазначив, що офіційно про систему оповіщення поки не заявляли.
До теми Чи причетна Україна: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували падіння ракет у Польщі
"З самого ранку сьогодні відбувається низка консультацій на міжнародному рівні та внутрішньому у рамках бюро національної безпеки. Ймовірно, такі заходи (система оповіщення – 24 канал) для безпеки громадян Польщі застосують", – сказав Купідура.
Україні потрібна зброя
Громадський діяч зазначив, що зараз розглядають посилення безпеки Польщі. Це потрібно і для українців, бо Польща відіграє у війні роль надійного тилу. Наразі, як зазначив Купідура, на території Польщі перебувають понад 3 мільйони українських громадян.
Ця подія (падіння ракет – 24 канал) впливатиме безпосередньо на те, що чиновники та військові експерти, які мали сумніви щодо постачання якісної зброї Україні, зараз їх не матимуть, – сказав Купідура.
Він зазначив, що 15 листопада стався переломний момент, бо на початку повномасштабного вторгнення багато хто казав, що не треба надавати зброю і загострювати конфлікт. Проте тепер всім стає зрозуміло – саме постачання зброї може швидше припинити російську агресію.
Зверніть увагу – що відомо про обстріл Польщі: дивіться відео
Падіння ракет у Польщі: що відомо
- Під час масованого обстрілу України 15 листопада, дві ракети впали на території Польщі у Пшеводові Грубешівського району. Загинули 2 людини.
- Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Війська привели в бойову готовність.
- У Пентагоні заявили, що вивчають ситуацію. Американська розвідка повідомила, що російські ракети перетинали повітряний простір Польщі.
- У мережу потрапило відео з наслідками ракетного удару по Польщі. Там видно понівечений транспорт. За попередньою інформацією, трагедія трапилася на зерносушарці.
- МЗС Польщі переконане, що ракета була російською. Через це вони викликали для пояснень дипломата країни-агресорки.
- У НАТО відстежили ракету, яка впала на території Польщі. Всю інформацію передали керівництву Польщі.
- У США згодом повідомили, що мають попередні оцінки інциденту. Припускають, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО.
- Російські пропагандисти радіють, що ракети впали в Польщі.
- В Офісі Президента розповіли, що ракети окупантів або їхні уламки не раз падали на прикордонні.