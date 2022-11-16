У Польщі не виключають запровадження системи оповіщення про повітряну тривогу

Через атаку 15 листопада по селищу Пшеводув, Польща може запровадити у прикордонних містах оповіщення про ракетну небезпеку. Від падіння двох ракет загинули люди.

Про це для 24 каналу розповів Ришард Купідура – громадський діяч та науковець з Польщі. Він зазначив, що офіційно про систему оповіщення поки не заявляли.

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"З самого ранку сьогодні відбувається низка консультацій на міжнародному рівні та внутрішньому у рамках бюро національної безпеки. Ймовірно, такі заходи (система оповіщення – 24 канал) для безпеки громадян Польщі застосують", – сказав Купідура.

Україні потрібна зброя

Громадський діяч зазначив, що зараз розглядають посилення безпеки Польщі. Це потрібно і для українців, бо Польща відіграє у війні роль надійного тилу. Наразі, як зазначив Купідура, на території Польщі перебувають понад 3 мільйони українських громадян.

Ця подія (падіння ракет – 24 канал) впливатиме безпосередньо на те, що чиновники та військові експерти, які мали сумніви щодо постачання якісної зброї Україні, зараз їх не матимуть, – сказав Купідура.

Він зазначив, що 15 листопада стався переломний момент, бо на початку повномасштабного вторгнення багато хто казав, що не треба надавати зброю і загострювати конфлікт. Проте тепер всім стає зрозуміло – саме постачання зброї може швидше припинити російську агресію.

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