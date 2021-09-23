Палата представників Конгресу схвалила правки із санкціями проти "Північного потоку-2"

Палата представників США схвалила поправки до оборонного бюджету. Мовиться про обов'язкові санкції проти "Північного потоку-2".

Відповідне рішення ухвалили 22 вересня. Про це розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

До теми Україна тепер ще у більшій небезпеці, – Дуда в ООН заговорив про "Північний потік-2"

Палата представників Конгресу США ухвалила правки до бюджету

Палата представників Конгресу США щойно (мовиться про 22 вересня за місцевим часом США – 24 канал) ухвалила правки до оборонного бюджету які містять обов'язкове накладення санкцій на "Північний потік-2",

– розповів Вітренко.

Він запевнив, що тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США.

До речі, Вітренко пояснив, що адміністрація Байдена після інаугурації у січні 2021 року вирішила скористатися своїм правом зробити виключення (waiver) із законодавства про санкції для оператора "ПП-2" "з дивною аргументацією – з міркувань нацбезпеки".

Він також запевнив: "Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз з міркувань нацбезпеки США, Європи, України, всього вільного світу, потрібно терміново накласти ці санкції". Додав, що є позитивні зрушення.

Коротко про санкції США щодо "Північного потоку-2"

У травні 2021 року Штати призупинили санкції проти "ПП-2". Джо Байден аргументував рішення тим, що "запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", адже газопровід побудований вже на 95%.

Згодом США уклали новий список санкцій – туди потрапили російські судна та компанії, пов'язані з проєктом.

Наприкінці липня 2021 року нижня палата Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти "ПП-2".