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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Палата представників США затвердила бюджет без засобів на стіну на кордоні з Мексикою

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      Конгрес не виділив гроші на будівництво стіни
      Конгрес не виділив гроші на будівництво стіни / 24 Канал

      Палата представників США, яка в четвер приступила до роботи в новому складі і тепер контролюється Демократичною партією, пізно ввечері демонстративно затвердила документ про продовження фінансування федерального уряду США, який не включає в себе гроші на спорудження фізичного бар'єру на американо-мексиканському кордоні.

      Про це повідомило видання "ТАСС".

      Читайте також: Голос Америки: Трамп відмовляється підписувати державний бюджет США – відома причина

      Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що накладе вето на будь-який документ про продовження фінансування уряду, який не включатиме в себе гроші на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Більш того, керівництво Сенату Конгресу США, який в новому скликанні як і раніше контролюється республіканцями, пообіцяло навіть не виносити на голосування подібний законопроект.

      Фактично, демократи взяли два документи про фінансування уряду: один передбачає виділення асигнувань тільки на розблокування до 8 лютого роботи міністерства внутрішньої безпеки, яке відповідає, в тому числі, за безпеку на кордонах, а другий – має на увазі фінансування всіх призупинили роботу відомств до 30 вересня. Але обидва вони, як очікується, будуть заблоковані Сенатом в п'ятницю.

      Нагадаємо, що лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір повністю закрити кордон США з Мексикою, якщо уряд не виділить фінансування на будівництво стіни.

      Теги: Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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