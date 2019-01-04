Палата представників США затвердила бюджет без засобів на стіну на кордоні з Мексикою

Палата представників США, яка в четвер приступила до роботи в новому складі і тепер контролюється Демократичною партією, пізно ввечері демонстративно затвердила документ про продовження фінансування федерального уряду США, який не включає в себе гроші на спорудження фізичного бар'єру на американо-мексиканському кордоні.

Про це повідомило видання "ТАСС".

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Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що накладе вето на будь-який документ про продовження фінансування уряду, який не включатиме в себе гроші на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Більш того, керівництво Сенату Конгресу США, який в новому скликанні як і раніше контролюється республіканцями, пообіцяло навіть не виносити на голосування подібний законопроект.

Фактично, демократи взяли два документи про фінансування уряду: один передбачає виділення асигнувань тільки на розблокування до 8 лютого роботи міністерства внутрішньої безпеки, яке відповідає, в тому числі, за безпеку на кордонах, а другий – має на увазі фінансування всіх призупинили роботу відомств до 30 вересня. Але обидва вони, як очікується, будуть заблоковані Сенатом в п'ятницю.