"Не можемо рухатися вперед": Папа Римський знову закликав до мирних переговорів
Джерело:Vatican News
Попри шквал критики після попередніх заяв, Папа Римський Франциск знову закликав до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході.
У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни". За його словами, продовження війни – це завжди поразка.
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Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори,
– сказав понтифік.
Папа Римський та скандальна заява про "білий прапор"
8 березня президент Зеленський здійснив візит до Туреччини. Під час пресконференції з Ердоганом, той закликав Україну до мирних переговорів із Росією і сказав, що готовий надати для цього "майданчик".
На тлі цієї зустрічі з'явився коментар Папи Римського у ЗМІ. Понтифік сказав, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск заявив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це не прояв слабкості, а прояв сміливості.
Ця заява очікувано викликала обурення у суспільства. Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій дала спільний коментар щодо слів Понтифіка. Як зазначили представники церков, "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати". Вони додали, що якби України здалася, то злочини Росії повторилися у європейських містах.
Як слова Франциска сприйняли у світі
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заклик Папи Римського до України про те що їй потрібно "підняти білий прапор" і почати переговори з Москвою. Він зазначив, що капітуляція – це не мир, що саме президент Росії Владімір Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні.
- Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демократів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" зазначили, що перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани.
- У МЗС Польщі зазначили, що замість закликів, які "легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права", від понтифіка очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об'єднання сил для забезпечення "перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви".