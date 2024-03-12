Перемир'я було б для Путіна "перепочинком", – Зеленський

Напередодні Папа Римський Франциск зробив чергову скандальну заяву про "білий прапор" та переговори з російською стороною. Це висловлювання викликало обурення серед українців, а також серед світової спільноти. Володимир Зеленський прокоментував питання переговорів.

Раніше, Понтифік заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора". І що ми повинні розпочати з Росією переговори.

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"Для Путіна перерва – це кисень"

Володимир Зеленський виключив будь-яке перемир'я у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна "має набратися мужності підняти білий прапор і вести переговори".

Для Путіна перерва – це кисень. Це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників,

– вважає він.

Також, на думку президента України, перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.

"Снаряди і ракети від Північної Кореї, це свідчить про те, що вона (Росія – 24 Канал) має дефіцит тих чи інших озброєнь", – сказав Зеленський.

У виданні зазначили, що хоча він відмовляється від будь-якої "паузи", Володимир Зеленський виступає за створення "мирного плану", який, за його словами, може бути складений у Швейцарії під час "саміту заради миру". Там зауважили, що країни, які підтримують цей план, могли б потім "передати його представникам Росії".

Що відомо про заяву Папи