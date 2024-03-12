Перемир'я було б для Путіна "перепочинком", – Зеленський
Джерело:BFM TV
Напередодні Папа Римський Франциск зробив чергову скандальну заяву про "білий прапор" та переговори з російською стороною. Це висловлювання викликало обурення серед українців, а також серед світової спільноти. Володимир Зеленський прокоментував питання переговорів.
Раніше, Понтифік заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора". І що ми повинні розпочати з Росією переговори.
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"Для Путіна перерва – це кисень"
Володимир Зеленський виключив будь-яке перемир'я у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна "має набратися мужності підняти білий прапор і вести переговори".
Для Путіна перерва – це кисень. Це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників,
– вважає він.
Також, на думку президента України, перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.
"Снаряди і ракети від Північної Кореї, це свідчить про те, що вона (Росія – 24 Канал) має дефіцит тих чи інших озброєнь", – сказав Зеленський.
У виданні зазначили, що хоча він відмовляється від будь-якої "паузи", Володимир Зеленський виступає за створення "мирного плану", який, за його словами, може бути складений у Швейцарії під час "саміту заради миру". Там зауважили, що країни, які підтримують цей план, могли б потім "передати його представникам Росії".
Що відомо про заяву Папи
- Папа Римський Франциск нещодавно заявив, що Україна повинна мати сміливість сісти за стіл переговорів. За його словами, найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має "мужність білого прапора" та веде переговори.
- Слова Понтифіка викликали шквал обурення серед українців та міжнародної спільноти.
- Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що тепер Папі слід було б звернутися із закликом до російського диктатора Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.
- Очільник українського МЗС також відреагував на висловлювання Папи. Дмитро Кулеба зазначив, що у нашої держави синьо-жовтий прапор. І що інших прапорів Україна підіймати не буде.