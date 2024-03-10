Щоб донести кілька моментів, – посол України у Ватикані зустрінеться з Папою на тлі скандалу
Джерело:"Радіо Свобода"
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш найближчим часом матиме зустріч з Папою Римським. Розмова відбудеться на тлі скандалу, який спровокував своєю заявою Понтифік.
Зокрема, український дипломат хоче обговорити з Папою Римським заяву про "білий прапор". Юраш також висловить позицію України щодо цього питання.
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Посол у Ватикані зустрінеться з Папою Римським
Юраш наголосив, що варто донести Папі про кілька моментів, які до нас є базовими для нашої держави. Це український дипломат уже зробить під час зустрічі з Понтифіком.
Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття "білого прапора", бо це для нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності,
– наголосив посол.
Дипломат підкреслив, що українська сторона буде вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про базові речі, які є прийнятними для України. Він також додав, що Україна постійно працює над запрошенням Папи Римського до нашої держави, а нещодавні заяви Понтифіка "виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди Папи".
Папа Римський закликав Україну підняти "білий прапор"
- Папа Римський Франциск зробив скандальну заяву щодо війни Росії проти України. Понтифік зазначив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і почати переговори з країною-агресоркою.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Папи, закликавши не повторювати історичних помилок і допомагати нашій державі у боротьбі проти агресора. Міністр також підкреслив, що "наш прапор – синьо-жовтий", і "ми не підніматимемо інших прапорів".
- Прокоментував заяву Понтифіка й Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав запевнив, що українцям навіть "на гадку не спадає здатися". Він також закликав тих людей, які не вірять у нашу державу піти і сповідатися.
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також звернувся до Папи щодо його заяви. Міністр закликав Франциска звернутися із закликом до російського диктатора Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.