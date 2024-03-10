Щоб донести кілька моментів, – посол України у Ватикані зустрінеться з Папою на тлі скандалу

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш найближчим часом матиме зустріч з Папою Римським. Розмова відбудеться на тлі скандалу, який спровокував своєю заявою Понтифік.

Зокрема, український дипломат хоче обговорити з Папою Римським заяву про "білий прапор". Юраш також висловить позицію України щодо цього питання.

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Юраш наголосив, що варто донести Папі про кілька моментів, які до нас є базовими для нашої держави. Це український дипломат уже зробить під час зустрічі з Понтифіком.

Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття "білого прапора", бо це для нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності,

– наголосив посол.

Дипломат підкреслив, що українська сторона буде вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про базові речі, які є прийнятними для України. Він також додав, що Україна постійно працює над запрошенням Папи Римського до нашої держави, а нещодавні заяви Понтифіка "виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди Папи".

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