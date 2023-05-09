Жалюгідне видовище, – соціолог із Німеччини висміяв Путіна та російську техніку на параді

Парад в Москві 9 травня мав би бути помпезним видовищем та демонстрацією міці та сили російської армії. Однак він справив зовсім протилежне враження.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він впевнений, що військовий парад на Червоній площі цього року розчарував навіть запеклих російських патріотів.

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Путіну вже ніхто не вірить

Ейдман зауважив, що парад 9 травня – це жалюгідне видовище.

Танків не було. Літаки не злетіли. Світові лідери не приїхали. Був тільки старий, іржавий Т-34 і не менш старий та протухлий Владімір Путін. А також пострадянські царки за три копійки,

– наголосив політолог.

Водночас у своєму виступі під час параду Владімір Путін не проголосив жодних програмних заяв. Він знову говорив про те, що "Росія хоче миру", що у неї "немає ворогів" і що "Росія в Україні себе захищає". А також згадав "переворот" в Україні у 2014 році.

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Це стандартний набір гнилих відмазок Путіна. Починаючи з лютого 2022 року він "крутить" одну й ту саму платівку, яка має назву "не винні ми", "не ми розпочали війну", а "укронацисти", як росіяни називають українських патріотів,

– відзначив співрозмовник.

Але, на його думку, Путіну вже ніхто не вірить, крім "зомбанутої" частини населення Росії.

"Коли Сєргєй Лавров (глава МЗС Росії – 24 Канал) почав озвучувати такі ж самі гнили відмазки в Індії, з нього почали відверто сміятись індуси. І саме така реакція на заяви Путіна у міжнародної громадськості і навіть обивателів у світі", – резюмував Ігор Ейдман.

Реакція у світі на заяви Владіміра Путіна під час параду 9 травня

Російський диктатор у своїй промові звинуватив західні країни в "провокуванні конфліктів". На його цинічну заяву відгукнувся Ріші Сунак.

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що є лише одна людина, яка має відповісти за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. І ця людина – Путін. Сунак додав, що вважає правильним продовження підтримки України з боку Великої Британії для протистояння російській агресії.

Журналісти видання Sky News назвали виступ Путіна "гротескним збоченням" та "спотворенням історії". Автори вважають, що тези Путіна – це та сама історія, якою він "торгував протягом усієї цієї війни".

У виданні зазначили, що російський диктатор розповідає свою історію для тих, хто хоче в це вірити в російських державних ЗМІ. Проте, багато росіян вже не вірять тезам влади, якими вона виправдовує цю війну.