Путін боїться повітряної частини параду, – політтехнолог розібрав події в Росії 9 травня
Владімір Путін побував на параді на честь Дня перемоги та озвучив низку абсурдних заяв. Зокрема він сказав, що "ворожий Захід" хоче присвоїти собі всі заслуги у Другій світовій війні та забути її уроки, а буцімто лише Росія їх пам'ятає.
Під час параду очільник Кремля, як на диво, був близько до людей, підходив до військових і з ними говорив. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що навряд чи на Красній площі ми бачили справжнього Путіна.
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Сумний парад Путіна
Варто зауважити, що це був перший парад 9 травня, коли у Росії почав падати сніг. Такого в історії ще не було. Як і очікувалося, прибули президенти лише декількох країн СНД, які товаришують з Путіним.
Також було доволі багато представників з Африки, з тих держав, де правлять диктатори та з якими очільник Кремля встиг налагодити стосунки.
Я натрапив на фотографії, де ці африканці бачать сніг, холод. Вони закутані в шарфи, одягли шапки та навіть окуляри й не розуміють, що взагалі відбувається, чому їх сюди запросили,
– зауважив політтехнолог.
Загалом парад був доволі сумним, гостей мало, а погода не тішила. Незрозуміло й те, чому пропагандистські канали показували меню для зустрічі Путіна з лідерами держав. До речі, там навіть був український борщ. При цьому більшість населення Росії не може дозволити собі навіть половини з тих страв, якими частували гостей.
Варто згадати й про те, що з початку повномасштабного вторгнення у Росії не проводять справжніх повітряних парадів. Причина – страх російського диктатора.
"Ну пролетіли там якісь винищувачі, дим рознесли й на цьому все. Путін взагалі боїться повітряної частини параду. Така "велика" Росія боїться підняти свої літаки в повітря, бо їх можуть уразити маленькі українські дрони", – підкреслив Борис Тизенгаузен.
У Росії відзначили 9 травня
- На так званий "парад перемоги" прибули лише декілька президентів сусідніх країн. Окрім "друзів Путіна", в Москву запросили й лідерів Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау. Почесне місце на трибуні посів собака Александра Лукашенка. Білоруська делегація повідомила, що шпіца Умку навіть не тримали на повідку, бо це вже не перша його участь у параді.
- Під час промови Путін говорив про нібито агресивний Захід, вихваляв учасників так званої "сво" й традиційно погрожував ядерною зброєю. За словами диктатора, ядерна зброя може "стати відповіддю на ризики, створені Заходом". Одним із таких ризиків він назвав підтримку України.
- Хоч очільник Кремля й намагався продемонструвати "військову могутність" Росії, але це йому взагалі не вдалося. "Велич" країни-агресорки довірили показати одному старенькому танку Т-34. Західні аналітики звернули увагу й на те, що на параді не було розхваленого й нібито найпотужнішого танка "Армата". Його не використовують на полі бою, бо він надто дорогий, але вочевидь й на парадах для нього не знайшлося місця.