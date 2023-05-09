Українці б "підсилили" парад, – майор запасу про святкування 9 травня на Червоній площі

Військовий парад на Червоній площі 9 травня відбувся, попри страх Кремля щодо атак безпілотників. Проте цей захід виглядав дуже мляво, непереконливо, а іноді навіть смішно.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він зазначив, що переважний час параду йшли маршем військовослужбовці. А от техніки було дуже небагато, і лише один танк – Т-34.

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Красномовний вираз обличчя

Загалом, за його словами, російське телебачення демонструвало техніку на параді дуже обережно. Чомусь показували її не цілком, а лише борти машин. Виглядало дуже непереконливо

Військовий експерт зауважив, що найбільш цікаво було дивитись навіть не на вираз обличчя Владіміра Путіна, а іноземних гостей, лідерів країн – колишніх радянських республік. Зокрема білоруського диктатора Алєксандра Лукашенко.

"У нього був такий красномовний вираз обличчя, що після з'явилось дуже багато мемів. По ньому було видно, що Лукашенко дуже побоюється якогось прильоту. Сидить і міркує: прилетить чи ні", – підкреслив Гетьман.

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Парад виявився бідненьким

В деяких регіонах Росії вирішили скасувати військові паради, проте на Червоній площі в Москві все ж таки провели. Але він виявився дуже бідненьким. Як пожартували в мережі, Україні не варто було б на такий навіть витрачати безпілотник.

Якби ми запустили туди дрон-камікадзе, то "підсилили" б цей парад і він би став цікавішим,

– припустив співрозмовник.

Під час параду Путін продемонстрував військових, які крокували по Червоній площі. В такий спосіб він показав, що ще має людський ресурс для війни.

"Якщо це весь ресурс російської армії, то він невеликий. Швидше за все ці люди, окрім курсантів та суворівців, поїдуть на лінію фронту і потім повернуться назад, але в іншому вигляді", – підкреслив Олексій Гетьман.

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