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      Парад зомбі пройшов у Києві: жахаючі фото і відео

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      Фото з Параду зомбі в Києві
      Фото з Параду зомбі в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Напередодні Геловіна у Києві 26 жовтня пройшов "Парад зомбі". На шабаш біля пам'ятника Ярославу Мудрому злетілися зомбі, візьми та інші міфічні персонажі.

      На п’ятий поспіль зомбі-парад зібралася здебільшого молодь. Охочі повеселитися у яскравих костюмах та гримі ввімкнули музику біля Золотих Воріт і станцювали, зокрема під пісня Майкла Джексона.

      Читайте також: Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів

      парад зомбі 2019 Київ фото Геловін
      Фото з Параду зомбі у Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Дивіться фото 24 каналу з Параду Зомбі в Києві:

      Дивіться відео з Параду зомбі в Києві:

      Дивіться відео з Параду зомбі в Києві:

      Що відомо про Геловін та історію свята? Геловін святкують традиційно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Люди одягаються у страшні костюми на Геловін і лякають перехожих. А діти, здебільшого у США, ходять до сусідів зі словами "цукерки або – смерть" та назбирують цілі відерця солодощів. Геловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. А після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву All Hallow’s Eve і якщо скоротити, виходить Halloween. Сьогодні наймасовіше у світі цей день відзначають у Великій Британії, Ірландії, США та Канаді.

      Дивіться відео про історію Геловіна:

       

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      Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Геловін
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