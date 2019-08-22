Партія таке не підтримує, – депутат від "Слуги народу" вибачився за образи своїх колег щодо ЗМІ

Депутат від "Слуги народу" Владислав Криклій вибачився за образливі слова своїх колег по партії Олександра Дубінського та Максима Бужанського щодо журналістів та медіа.

"Я прошу вибачення за такі слова своїх колег. Я вважаю, що це неправильно і такі речі партія точно не підтримуватиме", – так відповів Владислав Криклій у прямому ефірі 24 каналу.

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"Я гадаю, що кожен має відповідати за себе самостійно, тому тут треба звертатися особисто до пана Дубінського, але ми однозначно такі речі не підтримуємо і, навпаки, будемо питання етики і поведінки депутатів піднімати", – сказав він.

Я особисто не готовий відповідати за їхні вчинки та репутаційно нести якісь втрати за те, що хтось з колег вважає, що можна на таких речах здіймати "хайп" або привертати такими заявами увагу,

– наголосив Криклій.

Депутат від "Слуги народу" вважає, що увагу партія має привертати тим, що буде динамічно приймати багато корисних законопроектів про Україну, а не про те, щоб ображати представників ЗМІ.

"Я не знаю, чи буде на такі дії реакція керівництва фракції, тут краще до них звертатися, але мені здається, що це було б цілком логічно", – додав Криклій.

Що відомо про образи депутатів "Слуги народу" щодо представників медіа

22 серпня обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта.

"Тут чергове опудало ( в оригіналі – чучело, – ред.) яке вирішило, що воно політолог, для чогось приписало моє ім'я до скандалу з ТО і журналом "НВ". Зокрема, чучело заявило, що "Максим Бужанський та Олександр Дубінський – це публічні історії", – написав Дубінський у Facebook, додавши фото Давидюка з образливим підписом.

А напередодні Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич.

"Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича"… Тупа вівця з одіозного ЗМІ", — написав Бужанський.



Допис Бужанського у Telegram

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