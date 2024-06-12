Може надійти за кілька днів: США нададуть Україні ще один комплекс Patriot, – NYT

Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї зенітної ракетної системи Patriot в Україні. Її перемістять із однієї з військових баз США у Європі.

Наразі Patriot – це один з найкращих комплексів, які є на озброєнні протиповітряних сил США. Водночас, їх кількість сильно обмежена.

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Комплекс приїде із Польщі

Високопосадовці адміністрації та військові говорять, що своє рішення президент США ухвалив з огляду на те, що країна намагається відбивати російські атаки на свої міста, інфраструктуру та енергосистему.

Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня, за словами офіційних осіб, після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посиленій протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США,

– повідомляє західне видання.

Другий комплекс, надісланий США в Україну, надійде з Польщі. Там він охороняв ротаційні сили військ США, які поверталися до Сполучених Штатів.

Офіційні особи США говорять, що система може бути розгорнута на передовій в Україні в найближчі кілька днів, залежно від обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

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