Путін пригрозив "Кинджалами" над Чорним морем: на кого розраховані заяви глави Кремля

Владімір Путін заявив, що небо над Чорним морем патрулюватимуть МіГи з "Кинджалами" на борту. Та такі заяви президента країни-агресорки розраховані, зокрема, на те, аби залякати західних партнерів України.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що це не нові загрози для України.

До теми Провокуватиме сусідні країни: яка ціль патрулювання МіГ-31К в акваторії Чорного моря

"Подивіться, ми тут загрожуємо вам". (Розраховані – 24 Канал) на частину нашого суспільства, зокрема", – наголосив Братчук.

Окупанти застосовували "Кинджали" й раніше. Речник Української добровольчої армії "Південь" припускає, що, ймовірно, ворог використовуватиме цю зброю для певних конкретних об'єктів. У порівнянні із "Шахедами", які росіяни застосовують масово, аби заповнити простір та вдарити.

Путін наказав патрулювати Чорне море: дивіться відео

Через патрулювання ворожими винищувачами кількість повітряних тривог може збільшитися. Варто зазначити, що в Україні є системи ППО, які можуть збивати аеробалістичні ракети "Кинджал". Так протягом травня – червня у небі над столицею знищили усі 13 "Кинджалів", які випустили росіяни.

Тривогою менше, тривогою більше – це зрозуміло, що впливає на певну нашу діяльність. Бойову та економічно. Лякатися точно не треба. Що стосується людей цивільних – треба йти до укриття,

– сказав Сергій Братчук.

Патрулювання Чорного моря МіГ-31К: що змінить