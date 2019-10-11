Пенсії жителям окупованого Донбасу: що пропонують у Раді

У Раді мають намір виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, навіть якщо у них немає статусу внутрішньо переміщеної особи.

Такі зміни запропонували члени комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, про це повідомляє пресслужба парламенту.

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У зустрічі з депутатами взяли участь представники Благодійного фонду "Право на захист", програми "Радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО", громадської організації "Донбас SOS", Української гельсінської спілки з прав людини та інших.

Про що говорили?

Необхідність внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

Пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи";

Скасуванню норми щодо припинення виплат пенсії, якщо внутрішньо переміщена особа понад 60 днів не була на місці проживання.

Учасники обговорень пояснюють, що це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду. Так, 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами.

Сторони погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та законодавчого врегулювання особливого порядку отримання пенсій для пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб,

– пояснили у ВР.

Тим часом жителі окупованого Донбасу продовжують отримувати російські паспорти. Так, у Росії переконують, що їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців із цих територій.

Що казали про це раніше?

Влітку тепер вже ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявляв про протилежне. За його словами, виплати пенсій на окупованих територіях є неможливими до повернення територій під контроль України.

Натомість президент Володимир Зеленський у той же час озвучував схожі ініціативи. Зокрема, він запропонував продовжити з 60 днів до 1 року термін, протягом якого пенсіонери з окупованого Донбасу повинні виїхати з окупованої території для отримання української пенсії.