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      Пенсії жителям окупованого Донбасу: що пропонують у Раді

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      У Раді пропонують пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від статусу переселенця
      У Раді пропонують пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від статусу переселенця / pfu.gov.ua

      У Раді мають намір виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, навіть якщо у них немає статусу внутрішньо переміщеної особи.

      Такі зміни запропонували члени комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, про це повідомляє пресслужба парламенту.

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      У зустрічі з депутатами взяли участь представники Благодійного фонду "Право на захист", програми "Радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО", громадської організації "Донбас SOS", Української гельсінської спілки з прав людини та інших.

      Про що говорили?

      • Необхідність внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
      • Пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій, незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи";
      • Скасуванню норми щодо припинення виплат пенсії, якщо внутрішньо переміщена особа понад 60 днів не була на місці проживання.

      Учасники обговорень пояснюють, що це дозволило б зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду. Так, 60% людей, які їх перетинають, є пенсіонерами.

      Сторони погодилися з необхідністю спрощення процедури доведення права на виплату пенсій та законодавчого врегулювання особливого порядку отримання пенсій для пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб,
      – пояснили у ВР.

      Тим часом жителі окупованого Донбасу продовжують отримувати російські паспорти. Так, у Росії переконують, що їхнє громадянство отримали вже 25 тисяч українців із цих територій.

      Що казали про це раніше?

      Влітку тепер вже ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявляв про протилежне. За його словами, виплати пенсій на окупованих територіях є неможливими до повернення територій під контроль України.

      Натомість президент Володимир Зеленський у той же час озвучував схожі ініціативи. Зокрема, він запропонував продовжити з 60 днів до 1 року термін, протягом якого пенсіонери з окупованого Донбасу повинні виїхати з окупованої території для отримання української пенсії.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Пенсія Верховна Рада Гроші
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