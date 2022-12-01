Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю системи ППО NASAMS для України
Джерело:Пентагон
Міноборони США уклали контракт на закупівлю системи ППО NASAMS. Мовиться про угоду на понад 1 мільярд доларів.
Відповідну інформацію ввечері 30 листопада повідомили в Міноборони США. За їхніми даними, контракт має допомогти Україні.
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Що відомо про новий контракт Пентагону
У середу (30 листопада – 24 канал) Міноборони США уклали з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS) для України,
– повідомив Пентагон.
Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.
Попередньо відомо, що Україна одержала першу партію з двох систем протиповітряної оборони NASAMS у листопаді. Інші надаватимуть, як тільки виготовлять.Зверніть увагу! NASAMS є норвезьким зенітним ракетним комплексом середньої дальності. У комплексі вперше використали всепогодну ракету класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Саме ці установки охороняють небо над Білим домом в США. Детальніше про них читайте за посиланням.
Варто зауважити, що 26 листопада компанія Raytheon Technologies повідомила, що отримала контракт на суму 182 мільйони доларів США на виготовлення зенітно-ракетної системи NASAMS. Як виявилось, сума контракту насправді більша.
Що відомо про надання Україні NASAMS
- Перші зенітні ракетні комплекси NASAMS прибули до України ще 7 листопада.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат вже 14 листопада заявив, що протиповітряна оборона вже захищає українське небо.
- Вже 22 листопада Юрій Ігнат заявив, що системи ППО NASAMS ідеально збивають крилаті ракети, однак є одна проблема. Вона полягає у тому, що цим систем в Україні мало.
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