Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю системи ППО NASAMS для України

1 грудня 2022 , 00:47
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Джерело:

Пентагон

Міноборони США уклали контракт на закупівлю системи ППО NASAMS. Мовиться про угоду на понад 1 мільярд доларів.

Відповідну інформацію ввечері 30 листопада повідомили в Міноборони США. За їхніми даними, контракт має допомогти Україні.

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Що відомо про новий контракт Пентагону

У середу (30 листопада – 24 канал) Міноборони США уклали з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS) для України, 
– повідомив Пентагон.

Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року. 

Попередньо відомо, що Україна одержала першу партію з двох систем протиповітряної оборони NASAMS у листопаді. Інші надаватимуть, як тільки виготовлять. 

Зверніть увагу! NASAMS є норвезьким зенітним ракетним комплексом середньої дальності. У комплексі вперше використали всепогодну ракету класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Саме ці установки охороняють небо над Білим домом в США. Детальніше про них читайте за посиланням

Варто зауважити, що 26 листопада компанія Raytheon Technologies повідомила, що отримала контракт на суму 182 мільйони доларів США на виготовлення зенітно-ракетної системи NASAMS. Як виявилось, сума контракту насправді більша. 

Що відомо про надання Україні NASAMS

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Автор: Діана Квасневська