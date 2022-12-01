Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю системи ППО NASAMS для України

Міноборони США уклали контракт на закупівлю системи ППО NASAMS. Мовиться про угоду на понад 1 мільярд доларів.

Відповідну інформацію ввечері 30 листопада повідомили в Міноборони США. За їхніми даними, контракт має допомогти Україні.

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Що відомо про новий контракт Пентагону

У середу (30 листопада – 24 канал) Міноборони США уклали з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS) для України,

– повідомив Пентагон.

Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.

Попередньо відомо, що Україна одержала першу партію з двох систем протиповітряної оборони NASAMS у листопаді. Інші надаватимуть, як тільки виготовлять.

NASAMS є норвезьким зенітним ракетним комплексом середньої дальності. У комплексі вперше використали всепогодну ракету класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Саме ці установки охороняють небо над Білим домом в США. Детальніше про них читайте за посиланням

Варто зауважити, що 26 листопада компанія Raytheon Technologies повідомила, що отримала контракт на суму 182 мільйони доларів США на виготовлення зенітно-ракетної системи NASAMS. Як виявилось, сума контракту насправді більша.

Що відомо про надання Україні NASAMS

Перші зенітні ракетні комплекси NASAMS прибули до України ще 7 листопада.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат вже 14 листопада заявив, що протиповітряна оборона вже захищає українське небо.

Вже 22 листопада Юрій Ігнат заявив, що системи ППО NASAMS ідеально збивають крилаті ракети, однак є одна проблема. Вона полягає у тому, що цим систем в Україні мало.

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