Росія запустила по Україні понад десяток "Шахедів" та ракету: скільки цілей вдалося знищити

Росіяни знову атакують мирні міста України. Цього разу вночі проти 2 грудня окупанти запустили ударні БпЛА по Одеській області.

Росія вночі проти 2 грудня запустила по Одещині 11 дронів типу "Шахед" та 1 авіаційну керовану ракету Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 10 безпілотників та ракету.

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Дрони запустили з Криму

Ворог запустив "Шахеди" із мису Чауда, який розташований в Криму. Водночас ракету росіяни запустили із території тимчасово окупованої Запорізької області. Вочевидь, окупантам зручніше атакувати різні регіони України саме з цих напрямків. Варто відзначити, що пусків із території Росії не було.

Усі ударні безпілотні літальні апарати знищили в межах Одеської області. Ракету сили ППО збили над Дніпропетровщиною. про вибухи повідомляли ще вночі, однак деталі уточнили зранку 2 грудня.

Зокрема, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ракету збили над Дніпровським районом. Влучно відпрацювали оборонці повітряного командування "Схід". Сили протиповітряної оборони влучно збивають ворожі цілі, які ворог направляє на цивільну інфраструктуру та військові об'єкти.

Росія запускає по Україні "Шахеди" та ракети

Вранці 1 грудня 2023 року у столиці й кількох регіонах України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Спочатку повідомили про загрозу у кількох регіонах: на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині.

Моніторингові канали писали про роботу протиповітряної оборони у Київській області. Перед цим у столиці та області повідомляли про загрозу атаки ударними безпілотними літальними апаратами.

О пів на 4 годину ранку 1 грудня Повітряні сили повідомили, що в напрямку Кропивницького прямують ракети. Уже через кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи в місті. Згодом у місті оголосили про відбій загрози.

Під час повітряної тривоги не можна нехтувати власною безпекою Насамперед не потрібно ігнорувати сирену. Банальна обережність може врятувати життя. Тож під час тривоги краще скористатись правило двох стін або спуститись до укриття.