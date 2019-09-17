Перед Зеленським – три варіанти приватизації країни: хто платитиме чиновникам

Володимир Зеленський може змусити парламент проголосувати за що завгодно. Може скасовувати недоторканність, концентрувати силові повноваження, розставляти на ключових посадах довірених людей. Але ключове питання залишиться тим самим: а хто буде платити чиновникам?

Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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На його думку, у ситуації з чиновниками є кілька варіантів.

Перший. Влада вольовим рішенням піднімає зарплати. Робить держслужбу привабливою для тих, хто не хоче брати хабарі. Пояснює виборцю, що кілька тисяч доларів – це адекватна компенсація для чиновника середнього рівня. Отримує право на те, щоб говорити про реальну зміну правил гри. Попутно – несе іміджеві витрати.

Другий. Влада зберігає систему доплат в конвертах. Вибудовує схеми в держкомпаніях, на митниці або в податковій – без яких неможливо забезпечити потрібну кількість "кеша". Або домовляється з фінансово-промисловими групами про спільне управління держапаратом.

Третій. Влада не робить нічого. Дозволяє олігархам і далі приватизувати держапарат. Бореться з наслідками, а не з причиною. Ритуально заарештовує корупціонерів, на місце яких неминуче приходять інші корупціонери.

Ця ситуація неминуча – фінансова подушка безпеки, що дозволяє не озиратися на офіційну зарплату, є далеко не у всіх, хто готовий сьогодні інвестувати свої знання і досвід в налагодження держмашини. Будь-які законопроекти нової влади не скасують зарплатне питання. Тому що саме від нього залежить те, хто, в кінцевому рахунку, приватизує країну,

– наголосив Казарін.

Він підсумував, що зрештою приватизувати країну можуть:

або фінансово-промислові групи, або персональна вертикаль Володимира Зеленського, або суспільство – якщо нова влада набереться сміливості зламати систему тотального лицемірства.

"І якщо ми не побачимо рішення – це буде означати, що воно вже прийняте", – додав Казарін.

Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 15 вересня 2019