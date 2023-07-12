Україна має аналог, – Байден ще не визначився з наданням Києву ракет ATACMS
Джерело:Дженніфер Джейкобс
США поки не вирішили, чи надавати Україні ракети ATACMS. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден досі роздумує над цим питанням.
Варто зауважити, що лідер США та Володимир Зеленський обговорювали постачання цих ракет Києву. За словами глави держави, відповідне рішення поки не ухвалили.
До теми Чи отримає Україна ракети ATACMS: Зеленський підтвердив, що говорив про це з Байденом
Україна має аналог ATACMS
Журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс запитала Байдена, чи він все ще розглядає питання передачі Україні балістичних ракет класу "земля – земля".
Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо,
– відповів американський лідер.
Що таке ATACMSArmy Tactical Missile System – американська тактична балістична ракета класу "земля – земля". Їхніми пусковими установками є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є в України. Дальність стрільби ATACMS в залежності від модифікації становить від 140 до 300 кілометрів.
Варто прочитати "Ми нікуди від вас не дінемось": Зеленський провів змістовну зустріч з Байденом
Україні потрібні ATACMS: коротко
- В Білому домі ще не визначилися, чи постачати Києву далекобійні ракети ATACMS. За інформацією видання The New York Times, в адміністрації Джозефа Байдена "тривають дебати" з цього питання.
- Раніше інше американське видання Wall Street Journal повідомило, що нібито влада США була близька до узгодження. На це буцімто вплинули події, що відбулися в Росії. Мовиться про заколот, який намагався вчинити ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.
- Водночас голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що рішення стосовно надання Україні ATACMS ухвалює особисто президент США Джозеф Байден. Також він додав, що Білий дім постійно контактує з українською владою щодо потрібного ЗСУ озброєння та коректує свої рішення.