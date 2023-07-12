Україна має аналог, – Байден ще не визначився з наданням Києву ракет ATACMS

США поки не вирішили, чи надавати Україні ракети ATACMS. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден досі роздумує над цим питанням.

Варто зауважити, що лідер США та Володимир Зеленський обговорювали постачання цих ракет Києву. За словами глави держави, відповідне рішення поки не ухвалили.

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Україна має аналог ATACMS

Журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс запитала Байдена, чи він все ще розглядає питання передачі Україні балістичних ракет класу "земля – земля".

Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо,

– відповів американський лідер.

Що таке ATACMS Army Tactical Missile System – американська тактична балістична ракета класу "земля – земля". Їхніми пусковими установками є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є в України. Дальність стрільби ATACMS в залежності від модифікації становить від 140 до 300 кілометрів.

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Україні потрібні ATACMS: коротко