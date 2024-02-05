Росія не хоче і не прагне миру, – Зеленський назвав реальні наміри Путіна
Володимир Зеленський розповів, що Росія не хоче і не прагне встановити мир з Україною. За словами глави держави, країна-агресорка та її очільник Владімір Путін мають інші наміри.
Про це президент України розповів в інтерв'ю італійському каналу Rai1. Зеленський наголосив, що Росія прагне лише зруйнувати нашу державу, передає 24 Канал.
Цікаво Що стосується війни на землі, то ситуація зайшла в глухий кут, це факт, – Зеленський на Rai
Зеленський пояснив, чому Росія не хоче миру з Україною
Відповідаючи на запитання про можливість переговорів та процесів миру між Україною і Росією глава держави зазначив, що немає ніякого дисконекту. Однак, за словами глави держави, варто розуміти, як це відбувається і яка ситуація з переговорами.
Перше, Росія не хоче миру і не прагне миру. Для них мир – це програш. Вони не готові до жодного миру,
– сказав Зеленський.
Президент зауважив, що спочатку росіяни початку вони говорили непублічно, а зараз уже напряму заявляють, що не збираються зупинятися і "не виконали своє завдання".
"А їхнє завдання, я підкреслюю, – зруйнувати повністю Україну", – заявив він.
На переконання Зеленська, через деякий час Росія може публічно заявити, що їхнє завдання – зруйнувати Україну. Адже так було як з анексією Криму, так і з тимчасовою окупацією Донецької й Луганської областей.
Спочатку сказали, що Донбас і Крим – це Україна, а потім сказали: "Ні, це Росія". Так буде і з цим мирним процесом. Тому що головне завдання Путіна незмінне: зруйнувати нас, відібрати незалежність, відібрати цю землю, щоб Україна була частиною його Росії, його імперії,
– підкреслив президент.
Зеленський дав інтерв'ю журналістам: найцікавіше з розмови
- Президент наголосив, що звикання європейців до війни в України – це небезпечне явище. Адже це може призвести до того, що Путін прийде зі своїм військом до країн Європи.
- Зеленський також зазначив, що близько 26% території України все ще перебувають під окупацією. Однак він запевнив, що російська армія не може значно просунутися, адже наші захисники зупинили окупантів на фронті.
- Глава держави також наголосив на важливості макрофінансової допомоги від ЄС, зокрема, у 50 мільярдів євро. За словами Зеленського, це потрібно передусім задля того, аби не втратити те, що ціною важких втрат і зусиль вдалося відстояти українцям.