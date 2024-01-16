Фейковий мирний трек Росії: на кого розраховані меседжі Путіна про перемовини

Владімір Путін знову заговорив про переговори з Україною. Мовляв, Росія вже давно до них готова, але колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон буцімто переконав Київ не йти на цей крок.

Політолог Ігор Чаленко прокоментував 24 Каналу заяву російського диктатора. За його словами, вона передусім розрахована на Захід з метою зірвати підтримку України.

До теми Придурки, все б давно закінчилося, – Путін про переговори з Україною

"Цей фейковий мирний трек з боку Росії абсолютно нічим не підкріплений і не йде в жодне порівняння з тією колосальною роботою, яку зробив офіційний Київ стосовно імплементації української формули миру", – наголосив Чаленко.

– ініціатива і дипломатична платформа, запропоновані Україною для досягнення справедливого завершення війни, розв'язаної Росією. Містить 10 пунктів, серед яких звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ тощо.

До слова, наприкінці грудня в The Wall Street Jourmal вийшла стаття, що буцімто з вересня 2023 року Путін натякає Заходу на готовність провести переговори з Україною. Як з'ясували аналітики ISW, диктатор лише намагається ввести світ в оману. З одного боку, він хоче зупинити допомогу Україні, а з іншого – виграти час для відновлення агресії.

На кого ще розраховані заяви Путіна про переговори

Путін грає не лише на Захід, а і на внутрішній електорат, підтримку якого прагне зберегти й примножити.

Ми бачимо, що там зростають бажання завершити так звану "СВО",

– зауважив Чаленко.

Так, диктатор готується до чергового переобрання на президентських виборах. Прикметно, що він пояснив своє балотування тим, що "тепер інакше не можна", натякаючи на війну з Україною. Тема так званої "СВО", імовірно, буде центральною в його кампанії.

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