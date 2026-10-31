Спецоперація під прикриттям евакуації: навіщо росіянам перемир'я в Олешках та куди вони вдарять далі

Росія може використати гуманітарну кризу в окупованих Олешках, щоб посилити військову присутність на лівому березі Дніпра та підготувати нову операцію на Херсонщині. Водночас окупанти намагаються відтягнути українські резерви зі східного фронту, поки Сили оборони системно знищують російську авіацію, ракетні комплекси та нафтопереробні заводи.

Росія може використати гуманітарну кризу в окупованих Олешках, щоб посилити військову присутність на лівому березі Дніпра та підготувати нову операцію на Херсонщині. Водночас окупанти намагаються відтягнути українські резерви зі східного фронту, поки Сили оборони системно знищують російську авіацію, ракетні комплекси та нафтопереробні заводи.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 Каналу пояснив, для чого Росія могла організувати операцію навколо Олешок, чи готуються окупанти до форсування Дніпра та якої мети прагнуть досягти на Херсонському напрямку. Також експерт оцінив наслідки українських ударів по російських НПЗ, авіації та ракетних комплексах і пояснив, чому говорити про завершення війни на умовах Кремля передчасно.

Анатомія російської спецоперації на півдні

Роман Світан вважає, що останні події навколо тимчасово окупованих Олешок, які подавалися в інформаційному просторі як гуманітарна криза та евакуація, насправді є ретельно спланованою військовою операцією Росії.

Головна мета ворога полягає у збільшенні щільності своїх військ на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. До початку цієї кампанії російські підрозділи не могли масово підійти до берегової лінії через постійний вогневий контроль з боку Збройних сил України. Щоб змінити ситуацію, окупанти штучно створили нестерпні умови для цивільного населення в Олешках.

Яка ситуація на Хрсонщіні: карта

Паралельно російські ботоферми розгорнули масштабну інформаційну кампанію. Аналіз коментарів та повідомлень із закликами про порятунок міста свідчить, що абсолютна більшість із них генерувалася штучно для привернення міжнародної уваги.

Політичний торг та створення зони безпеки

Створену проблематику російська сторона успішно продала на Захід, зокрема команді Дональда Трампа, яка використала цей кейс для передвиборчого піару. Під прикриттям гуманітарної місії та евакуації цивільних, Україну попросили створити так звану зону безпеки – тимчасово припинити обстріли російських позицій у цьому районі.

Саме цей час окупанти, ймовірно, використовують для безперешкодного виходу на лівий берег Дніпра. Ворог проводить ротацію, заводить свіжі сили, підтягує техніку та боєприпаси. На берегову лінію вже виведені реактивні системи залпового вогню, які за звичайних умов були б знищені ще на підході.

Зараз російські військові активно зариваються в землю, створюють укріпрайони для захисту від українських дронів та формують транзитні польові склади.

Підготовка до форсування Дніпра та стратегічний задум

Після завершення так званої евакуації та вивезення частини цивільного населення, Росія планує розпочати штурмові дії. Використовуючи осінні тумани та дощі як природне прикриття, окупанти намагатимуться форсувати Дніпро з прицілом на район Корабел у Херсоні.

Завдання ворога полягає в організації тактичного плацдарму на правому березі з подальшими спробами його розширення. Однак глобальний стратегічний задум цієї операції виходить за межі Херсонщини. Основний тиск російської армії зараз зосереджений на Донецькому фронті – від Гуляйполя до Куп'янська, з особливим акцентом на напрямку Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Активізація бойових дій біля Херсона має на меті змусити українське командування перекинути частину резервів зі східного напрямку на південь.

Асиметрична відповідь: знищення російської логістики та економіки

Поки ворог намагається реалізувати тактичні переваги на землі, Україна продовжує стратегію знищення російського військово-економічного потенціалу. Відновлення ударів по нафтопереробній галузі Росії є критично важливим кроком.

Успішна атака на Новокуйбишевський НПЗ, який входить до Самарської групи заводів, має прямі наслідки для фронту. Цей завод спеціалізується на виробництві авіаційного гасу.

В умовах зимових холодів гас масово використовується для розбавлення дизельного пального, щоб запобігти його замерзанню. Зупинка технологічного циклу на цьому підприємстві позбавляє російську армію зимового дизеля, що суттєво ускладнить логістику окупантів у найближчі місяці.

Операція була проведена блискуче: українські сили використали обманні маневри, спрямувавши увагу російської ППО на Москву, тоді як важкі ударні дрони подолали понад півтисячі кілометрів і вразили справжню ціль.

Ліквідація авіації та ракетних комплексів

Паралельно триває планомірне знищення носіїв російської зброї. Ураження винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубінськ демонструє здатність українських сил діставати найцінніші активи ворога глибоко в тилу. Попри заяви російської пропаганди про приналежність Су-57 до п'ятого покоління, літак має суттєві технологічні недоліки, зокрема у двигунах та композитних матеріалах.

Проте його знищення на землі є значним успіхом, який доповнює серію втрат російської авіації, включаючи бомбардувальники Су-34. Не менш важливою є робота по мобільних пускових установках оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Росія розгортає їх за сотні кілометрів від лінії фронту, що ускладнює їх виявлення.

Однак використання українських розвідувальних дронів у поєднанні з ударними безпілотниками та системами штучного інтелекту дозволяє ефективно знаходити та знищувати ці установки. Враховуючи низькі темпи виробництва нових пускових систем у Росії, така тактика здатна нівелювати ракетну загрозу швидше, ніж ворог встигатиме поповнювати втрати.

Перспективи завершення війни

Будь-які розмови про мирні переговори чи заморожування конфлікту на нинішньому етапі є лише спробою Росії виграти час або домогтися капітуляції України. Справжній мир можливий лише після виходу на кордони 1991 року, розгрому російської армії та виплати репарацій, які оцінюються щонайменше у 40 трильйонів доларів.

Заяви Кремля про готовність до війни з Європою у 2030 році не мають під собою реального підґрунтя. За умови збереження інтенсивності ударів по російській нафтогазовій промисловості та військових об'єктах, економіка агресора не витримає тривалого протистояння.

Систематичне знищення ключових галузей неминуче призведе до внутрішнього колапсу Російської Федерації задовго до озвучених термінів.

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