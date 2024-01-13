Вихід США з НАТО: заступник генсека відповів, чи є ризики у разі перемоги Трампа
Джерело:DIGI24
У США наростає тривога, що у випадку перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може вивести США з НАТО. Однак заступник генсека Альянсу зазначає, що Сполучені Штати розуміють всю цінність такої співпраці.
Він додав, що сьогодні Америці потрібні її союзники, так само як союзникам потрібна Америка. Вихід США з НАТО у разі перемоги Трампа малоймовірний.
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Трамп та політичні ігри
Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане у відповідь на питання, чи становить небезпеку для НАТО експрезидент США Дональд Трамп, заявив, що Америка зараз як ніколи потребує союзників. У кожної країни є своя "демократична гра".
Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де у них найбільше союзників в одній організації,
– зазначив він.
Заступник генсека додав, що у світі, де Китай, Росія, Північна Корея та Іран створюють дуже складні альянси, США вкотре усвідомлюють, наскільки цінними глобально є альянси НАТО та Америки.
Джоане додав, що потрібно дозволити американцям готуватися до виборів, а вже після все буде "розвиватись у порядку конструктивної логіки". Тобто він натякнув, що в разі перемоги Трампа на виборах у США його дії не будуть відповідати попередній риториці.
Трамп і вибори в США
- Цілком ймовірно, що Дональд Трамп не зможе брати участь у президентських виборах. Понад 20 штатів можуть заборонити йому брати участь у них – мовиться про виключення кандидатури Трампа з виборчих списків.
- Раніше відповідні рішення вже ухвалили у штатах Мен та Колорадо. Згідно з 14 поправкою до Конституції США, учасникам заколотів заборонено обіймати найвищі державні посади. У випадку з Трампом мовиться про штурм Капітолія на початку січня 2021 року.
- Водночас, ніхто не обіцяє, що у президентських виборах змагатимуться саме Дональд Трамп та Джо Байден. Більшість американців не хочуть бачити президентом ані того, ані іншого. Саме тому може з'явитися інший, новий кандидат.