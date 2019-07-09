Перемоги та поразки: підсумки перших закордонних візитів Зеленського

За півтора місяці президентства Володимир Зеленський встиг злітати у гості до очільників п'яти країн. І його дебют на міжнародній арені видавався гучним та іноді – неоднозначним.

Почав свій зовнішньополітичний дебют Зеленський з Брюсселю. Там за два дні він провів 5 зустрічей з європейськими топ-політиками, главою НАТО та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Запевняв у збереженні зовнішньополітичного курсу України.

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"Стратегічний курс України на досягнення повноцінного членства в ЄС та НАТО, як це закріплено у Конституції України, залишається незмінним. Це пріоритет нашої зовнішньої політики", – заявив президент.

Пізніше з’ясувалося: одну з промов Зеленського скопіювали. У плагіаті команду президента звинуватив Святослав Цеголко – речник попередника.

Однак, президентський плагіат пройшов майже непоміченим у ЄС, адже на момент візиту Зеленського до Брюсселю всі головні особи допрацьовували останні дні на своїх посадах. Вже на початку липня в Євросоюзі обрали нових глав Єврокомісії, Ради Євросоюзу, Європарламенту і Верховного представника з політики безпеки та закордонних справ.

Зустріч з учасниками "нормандського формату"

З лідером Франції Еммануелем Макроном Володимир Зеленський бачився ще коли був кандидатом в президенти.

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Після обрання він знову рушив до Парижа. Адже Макрон є учасником нормандського формату, а серед передвиборчих обіцянок Зеленського було вирішення питання Донбасу.

Повернення миру в Україну – це мій пріоритет, це моя позиція. Я з цим прокидаюся і засинаю,

– заявив Президент України Володимир Зеленський.

Тож Зеленський у Парижі намагався домовитися про якомога швидшу зустріч нормандської четвірки. Зрештою дійшли згоди, що вже 12 липня її почнуть готувати політичні радники президентів.



Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

А ще Макрон пообіцяв Зеленському сприяти звільненню з російського полону українських моряків.

Роль Франції бути поруч з Вами і допомогти Вам досягти успіху,

– наголосив Еммануель Макрон.

Наступного дня у Берліні Ангела Меркель також підтвердила Володимиру Зеленському свою підтримку. І готовність надалі сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі. А ще запевнила, що антиросійські санкції не скасовуватиме.



Володимир Зеленський та Ангела Меркель

Ми говорили про Мінський процес, який надає нам можливі рамкові умови для того, щоб зберігати цілісність і незалежність України. І поки немає прогресу в окремих районах Луганської і Донецької областей, санкції не будуть зменшені. Це ж стосується і Криму,

– запевнила Ангела Меркель.

А от щодо "Північного потоку-2" сторони не дійшли згоди. Німеччина планує його таки ввести в експлуатацію, але обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну.

Що відомо про "Північний потік-2"? Це продовження вже наявного газопроводу "Північний потік". Відповідно до проекту, мають побудувати дві нитки загальною потужністю 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Росія запускає Північний потік, передусім, аби обійти транзитні збори України. За словами фахівців, поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Крім того, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

"Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи", – заявив Зеленський.

Казус у Канаді

Після переговорів в Європі Зеленський взяв тайм-аут. І лише через кілька тижнів поїхав вже за океан, до Канади. Щоправда, в Офісі президента відправили свого шефа в неіснуючу столицю.



Казус президентської команди

Попри географічну помилку чиновників президентський літак успішно долетів до Торонто. Там за два дні візиту Володимир Зеленський провів 19 зустрічей та взяв участь в міжнародній конференції на підтримку реформ в Україні.



Володимир Зеленський та Джастін Трюдо

З Торонто до Києва президент привіз багато серйозних пропозицій.

На конференції Канада оголосила про надання допомоги у розмірі 25 мільйонів доларів впродовж наступних шести років для підтримки демократичних реформ,

– пообіцяв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

А ще канадський прем’єр повідомив, що до України направлять додаткових поліцейських інструкторів, канадську військову місію на Яворівському полігоні продовжать до 2022 року і спростять поїздки української молоді до Канади.

Про що ще домовився Зеленський з Трюдо ?– країни підпишуть угоду про постачання в Україну бронетехніки з Канади.

– Канада збільшує підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

– Канада не пускатиме в країну жителів окупованого Донбасу, які незаконно отримали російські паспорти.

– Країни домовилися про розширення дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

– Україна і Канада підписали спільну угоду про кіновиробництво.



Також Трюдо додав, що уряд Канади готовий розглянути розширення санкцій проти Росії. Окрім того, він розкритикував рішення Ради Європи повернути РФ повноправне членство в ПАРЄ.

Натомість Володимир Зеленський закликав канадських українців приїздити до України і нагадав їм про свою передвиборчу обіцянку: запровадити подвійне громадянство.

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Проте, щоб всі ці обіцянки західних лідерів не залишилися лише словами, Україна має виконувати домашню роботу з просування реформ. Лише сильна держава - здатна протистояти російській агресії і захищати власні інтереси на міжнародній арені.