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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Перемоги та поразки: підсумки перших закордонних візитів Зеленського

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      За півтора місяці президентства Володимир Зеленський встиг злітати у гості до очільників п'яти країн. І його дебют на міжнародній арені видавався гучним та іноді – неоднозначним.

      Почав свій зовнішньополітичний дебют Зеленський з Брюсселю. Там за два дні він провів 5 зустрічей з європейськими топ-політиками, главою НАТО та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Запевняв у збереженні зовнішньополітичного курсу України.

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      "Стратегічний курс України на досягнення повноцінного членства в ЄС та НАТО, як це закріплено у Конституції України, залишається незмінним. Це пріоритет нашої зовнішньої політики", – заявив президент.

      Пізніше з’ясувалося: одну з промов Зеленського скопіювали. У плагіаті команду президента звинуватив Святослав Цеголко – речник попередника.

      Однак, президентський плагіат пройшов майже непоміченим у ЄС, адже на момент візиту Зеленського до Брюсселю всі головні особи допрацьовували останні дні на своїх посадах. Вже на початку липня в Євросоюзі обрали нових глав Єврокомісії, Ради Євросоюзу, Європарламенту і Верховного представника з політики безпеки та закордонних справ.

      Зустріч з учасниками "нормандського формату"

      З лідером Франції Еммануелем Макроном Володимир Зеленський бачився ще коли був кандидатом в президенти.

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      Після обрання він знову рушив до Парижа. Адже Макрон є учасником нормандського формату, а серед передвиборчих обіцянок Зеленського було вирішення питання Донбасу.

      Повернення миру в Україну – це мій пріоритет, це моя позиція. Я з цим прокидаюся і засинаю,
      – заявив Президент України Володимир Зеленський.

      Тож Зеленський у Парижі намагався домовитися про якомога швидшу зустріч нормандської четвірки. Зрештою дійшли згоди, що вже 12 липня її почнуть готувати політичні радники президентів.

      макрон зеленський
      Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

      А ще Макрон пообіцяв Зеленському сприяти звільненню з російського полону українських моряків.

      Роль Франції бути поруч з Вами і допомогти Вам досягти успіху,
      – наголосив Еммануель Макрон.

      Наступного дня у Берліні Ангела Меркель також підтвердила Володимиру Зеленському свою підтримку. І готовність надалі сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі. А ще запевнила, що антиросійські санкції не скасовуватиме.

      меркель макрон
      Володимир Зеленський та Ангела Меркель

      Ми говорили про Мінський процес, який надає нам можливі рамкові умови для того, щоб зберігати цілісність і незалежність України. І поки немає прогресу в окремих районах Луганської і Донецької областей, санкції не будуть зменшені. Це ж стосується і Криму,
      – запевнила Ангела Меркель.

      А от щодо "Північного потоку-2" сторони не дійшли згоди. Німеччина планує його таки ввести в експлуатацію, але обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну.

      Що відомо про "Північний потік-2"? Це продовження вже наявного газопроводу "Північний потік". Відповідно до проекту, мають побудувати дві нитки загальною потужністю 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Росія запускає Північний потік, передусім, аби обійти транзитні збори України. За словами фахівців, поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Крім того, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      "Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи", – заявив Зеленський.

      Казус у Канаді

      Після переговорів в Європі Зеленський взяв тайм-аут. І лише через кілька тижнів поїхав вже за океан, до Канади. Щоправда, в Офісі президента відправили свого шефа в неіснуючу столицю.

      торонто канада еленський геращенко
      Казус президентської команди

      Попри географічну помилку чиновників президентський літак успішно долетів до Торонто. Там за два дні візиту Володимир Зеленський провів 19 зустрічей та взяв участь в міжнародній конференції на підтримку реформ в Україні.

      трюдо зеленський канада
      Володимир Зеленський та Джастін Трюдо

      З Торонто до Києва президент привіз багато серйозних пропозицій.

      На конференції Канада оголосила про надання допомоги у розмірі 25 мільйонів доларів впродовж наступних шести років для підтримки демократичних реформ,
      – пообіцяв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

      А ще канадський прем’єр повідомив, що до України направлять додаткових поліцейських інструкторів, канадську військову місію на Яворівському полігоні продовжать до 2022 року і спростять поїздки української молоді до Канади.

      Про що ще домовився Зеленський з Трюдо ?– країни підпишуть угоду про постачання в Україну бронетехніки з Канади.
      – Канада збільшує підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
      – Канада не пускатиме в країну жителів окупованого Донбасу, які незаконно отримали російські паспорти.
      – Країни домовилися про розширення дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.
      – Україна і Канада підписали спільну угоду про кіновиробництво.

      Також Трюдо додав, що уряд Канади готовий розглянути розширення санкцій проти Росії. Окрім того, він розкритикував рішення Ради Європи повернути РФ повноправне членство в ПАРЄ.

      Натомість Володимир Зеленський закликав канадських українців приїздити до України і нагадав їм про свою передвиборчу обіцянку: запровадити подвійне громадянство.

      Читайте також: Україна домовляється про спрощення візового режиму з Канадою, – Зеленський

      Проте, щоб всі ці обіцянки західних лідерів не залишилися лише словами, Україна має виконувати домашню роботу з просування реформ. Лише сильна держава - здатна протистояти російській агресії і захищати власні інтереси на міжнародній арені.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Ангела Меркель Новини Франції Джастін Трюдо Канада Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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