Перемовини з росією можливі, лише коли вона звільнить окуповані території, – Зеленський

Володимир Зеленський висловився щодо відновлення мирних переговорів з росією. Глава держави наголосив, що перемовини можливі, лише в тому випадку, якщо росія звільнить захоплені території.

Закінчення війни також прокоментував Ердоган

Відповідну заяву президент України зробив у Львові після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

До речі Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Натомість турецький президент Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

Що відомо про переговори України та росії

Туреччина виступає посередником між Україною та росією. Навесні турецька сторона надала Києву та москві майданчик для переговорів, які закінчилися без результату. У липні у Стамбулі була укладена "зернова угода", завдяки якій вдалося розблокувати українські порти.

Українська сторона з перших днів повномасштабного вторгнення росії прагнула зупинити війну завдяки дипломатії. Для цього Київ навіть погодився на переговори на кордоні з білоруссю, хоча режим олександра лукашенка надав росії білоруську територію для агресії проти України.

Українські та російські делегації зустрічалися у Стамбулі. Зокрема, в Туреччині відбулася тристороння зустріч за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та росії.

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович нещодавно заявив, що в Стамбулі росія заявляла про можливість відведення військ станом на 23 лютого 2022 року.

До слова Ердоган пропонуватиме Зеленському зустріч з путіним: політолог назвав зустрічні умови

Відомо, що в Стамбулі українська сторона передала росіянам свої пропозиції щодо закінчення війни, включно з темою Криму. Та в кремлі проігнорували пропозиції.

росія вимагає від України територіальних поступок і ставить ультиматуми. Унаслідок цього та звірств росіян на Київщині Україна вирішила призупинити переговори.

Також в МЗС України заявили, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті.

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