Путін довів, що з ним так можна: від кого можна чекати на продовження "репетиції смути"

Спроба Євгенія Пригожина здійснити "переворот" в Росії виявилась невдалою. Проте не можна виключати того, що згодом з'являться сили, які зможуть організувати новий заколот.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив, що події останніх днів в Росії продемонстрували, що у Владіміра Путіна фантастично слабка влада, а також його нерішучість та його невміння ухвалювати рішення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путін розуміє тільки силу

Яковенко звернув увагу на те, що насправді відбулось в Росії. Протягом пів року Пригожин з матами сварив міноборони Росії та самого Путіна, звинувачував їх у страшних гріхах, хоча й сам виконував їхні накази.

Потім Пригожин відкрито пішов проти путінської влади, захопив Ростов, вбив приблизно 15 льотчиків, пішов штурмом на Москву. І після усього цього єдине, що зробив Путін – попрохав Лукашенко умовити бандита Пригожина не йти на Москву. Ватажок вагнерівців погодився і його вибачили. І в цей час громадяни Росії зустрічали Пригожина як "визволителя" і раділи, тому що відбувається.

"Все це говорить про внутрішню гнилість та слабкість режиму. Цей незавершений "переворот" Пригожина показав, що Путін розуміє тільки силу і переговори з ним безглузді. І він довів можливим бажаючим позбутися його режиму, що з ним так можна вчинити. Тому те, що влаштував Пригожин – це "репетиція смути", – наголосив опозиційний журналіст.

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Чи можна повторити

Проте в Росії можуть бути сили, які б могли повторити те, що спробував зробити Пригожин. Зокрема Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" могли б це зробити, на думку Яковенко, але за певних умов:

для цього угруповання російських добровольців має стати в разів 10 більше;

необхідно, щоб український контрнаступ отримав важливий результат. Наприклад, ЗСУ деокупували б Крим, що призвело б до провалу так званої "СВО".

"Російської опозиції сьогодні має стати політичним крилом російських добровольчих структур. І головне її завдання – створювати потужний центр рекрутингу в ці підрозділи", – впевнений Ігор Яковенко.

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