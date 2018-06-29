Перша кров: хто і чому напав на ромів?

Оскільки до перших "зачисток" ромських таборів і соціум, і правоохоронні органи поставилися доволі індиферентно, не дивно, що насильство вийшло на нове коло й пролилася перша кров.

Щоправда, "авторами" перших нападів і наступного вбивства є нібито принципово різні "організації". До того ж, останній кривавий випадок взагалі інспірований певними силами з Росії. Принаймні таку версію озвучують в СБУ.

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Як все сталося?

Нагадаємо, що напади на ромів почалися у квітні цього року й тривали протягом травня. Локацією була Західна Україна (Львівщина та Тернопільщина), а також – Київ. Відповідальність за спалення табору ромів на столичній Лисій горі взяла на себе організація С14. Її координатор Сергій Мазур похвалився скоєним на своїй сторінці у Facebook.

А відтак сталася трагедія. Пізно ввечері 23 червня у Львові невідомі напали на табір ромів. Результатом атаки стала смерть однієї людини та поранення ще трьох. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка, а також затримала усіх учасників злочину. Крім того, поліцейські встановили і взяли під варту 20-річного організатора цього злочину. Нападникам на ромів повідомили про підозру.

Ресурс Censor.net поспілкувався зі свідками та постраждалими внаслідок інциденту. "Напали на житло, били мене, ніж у них був і молоток", – розповів 19-річний потерпілий Давид Поп, який опинився в лікарні з колотим ножовим пораненням грудної клітки та правого плеча. За свідченням хлопця, нападники кричали, щоб роми "забиралися геть".

Нас було близько 10 осіб і нападників десь стільки ж. В таборі були діти. Вони нападали на нас з ножами. Я в цей табір приїхав у суботу, а ввечері сталося це,

– додав Поп.

Зараз на місці, де розташовувався табір, тривають слідчі дії. За словами охоронця фірми, яка розташована неподалік, жителі табору прибули приблизно два тижні тому і поводилося тихо, інформує видання.

А голова громадської організації "Роми України. Терніпе" Микола Юрченко додає, що в таборі проживало понад 10 бродячих ромів із Закарпаття, які заробляли збиранням макулатури та металу.

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Хто нападники?

Як передає ZAXID.net, в організації нападу на табір ромів біля Львова поліція підозрює 20-річного львів'янина Андрія Тичку. Відомо, що в 2017 році Тичка закінчив Львівський коледж легкої промисловості, де навчався на механіка швейного обладнання. Він та інші підозрювані були причетні до неформальної організації "Твереза і зла молодь" – так принаймні стверджує поліція.

У цього об'єднання до 24 червня був свій канал на YouTube, який звався Lemberg Jugend (з німецької – "Львівська молодь", ймовірно, парафраз із Hitler-Jugend, молодіжної нацистської організації у гітлерівській Німеччині). Підписників у каналу було небагато – лише 24 особи, а відеосюжетів – лише два, один з яких найменувався "Маленький відео доклад із сафарі на циган" (стилістика збережена). На цьому відео було зафіксовано, як кілька підлітків переслідують ромів.

Станом на 25 червня канал видалений, інформують журналісти. Натомість канал "Тверезої і злої молоді" у Telegram має значно більше інформації. Створений він 20 квітня 2018 року, і відтоді на нього підписалася 51 особа. Тут понад 70 дописів, в основному це мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки, багато з них – російською мовою. Навіть перша версія назви цієї організації була російською – "Трезвая и злая молодежь".



Телеграм-канал "Тверезої і злої молоді": цитати з Гітлера і Муссоліні та неякісний переклад з російської

Крім того, користувачі соцмереж помітили, що тексти повідомлень на каналі мають очевидні ознаки автоматичного перекладу з російської – у слів не узгоджені роди. До того ж, вираз "Трезвая и злая молодежь" є популярним у колах російських ультраправих. Зокрема, так названо одне відео з "Російського маршу" в Москві.

Тому не дивно, що глава Служби безпеки України Василь Грицак припускає: за нападом на табір ромів у Львові може стояти Росія.

Навіть за попереднього вивчення, аналізу матеріалів, які є, ми бачимо, що схожа організація була зареєстрована в 2014 році і в РФ (…). Ми розуміємо, що за цим дійсно може стояти, я не можу сказати на сто відсотків, це буде некоректно, але може стояти Росія,

– говорить Грицак.

Отже, замовником нападу може бути Москва. Що ж стосується конкретних виконавців, то "серед підлітків, які напали в ніч із суботи на неділю на ромський табір під Львовом, п'ятеро навчаються у львівській школі №83, четверо – у школі №36 та один у школі №34. Двоє затриманих уже не навчаються у школах, зокрема, один навчається у ліцеї ім. Героїв Крут, а інший – у профтехучилищі №57", – повідомив керівник Львівського обласного управління Нацполіції Валерій Середа.

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Кому вигідний злочин?

Експерти вважають, що останні прояви насильства проти ромів можуть бути використані не на користь нашої держави. Хоча "ксенофобські настрої існують не тільки в Україні. Сьогодні ми бачимо несприйняття на Заході біженців і загалом людей іншого способу життя. В Німеччині навіть у правлячій коаліції заявляють про те, що виганятимуть з країни тих, хто має прописку в інших державах ЄС. Такі проблеми в Італії, Греції. У США роблять гучні заяви щодо емігрантів", – зауважує політолог Валерій Димов.

Тим часом трагедія у Львові не минула непоміченою міжнародними структурами. Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого та швидкого розслідування інциденту. Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтген. "Ми нажахані, що цього разу одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", – написав єврочиновник у соцмережі.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 24 червня 2018 р.

З аналогічною заявою виступило й посольство Сполучених Штатів в Україні.

Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності. В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству,

– твітнула американська амбасада.

Вітчизняне міністерство закордонних справ також заявило про "жах і обурення", яке викликала звістка про вбивство у таборі ромів. "Це не перший випадок злочинів проти ромської громади на ґрунті ненависті, але цього разу його наслідком стала втрата життя людини", – йдеться у відозві.

"Останніми роками в Європі посилюються антимігрантські, антиромські настрої, що, зокрема, має наслідком дискримінацію, переслідування та злочини на ґрунті ненависті щодо ромських громад та окремих представників цього народу. Звіти авторитетних міжнародних організацій фіксують той факт, що у найбагатшому регіоні світу роми продовжують страждати від відсутності можливості забезпечити свої базові потреби та права. На жаль, Україна не є виключенням, а, отже, ми маємо активно працювати над виробленням реальної загальноєвропейської політики з подолання цих негативних трендів та маємо стати її частиною", – йдеться далі у заяві МЗС.

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Між тим подолати такі "негативні тренди" буде нелегко, якщо прихильність їм засвідчують навіть представники законодавчої гілки влади.

Неправильно буде у всьому звинувачувати лише Росію. Рівень нетерпимості до ромів надзвичайно високий сьогодні в Україні. Я, наприклад, у Facebook читала пост Ігоря Мосійчука, який написав, що треба депортувати усіх ромів, тому що він вважає, що всі роми, які проживають в Україні, є нелегалами. Якщо депутати роблять такі заклики, то я не знаю, чи це теж Росія,

– каже в інтерв'ю Радіо Свобода Земфіра Кондур, голова ромського об’єднання "Чіріклі".

У тій же радіопрограмі Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВC зазначає, що до подібних ксенофобських настроїв чи публічно озвучених закликів є, на жаль, дуже чутливою молодь, яку легко втягнути у провокації, а потім використати у своїх цілях. "Середовище радикальних молодіжних угруповань дуже легко підпалити ксенофобськими ідеями і вказати на якусь ціль, проти якої треба діяти або на тлі якої треба показувати свою удавану могутню велич або якийсь вплив. Хтось цілеспрямовано молоді закидає в голови ксенофобські ідеї і ледь не вказує, до кого можна застосувати насильство стосовно певного стихійного місця перебування", – акцентує Шевченко.

Що буде далі?

Як повідомляє видання "Главком", за офіційною статистикою, в Україні проживає нині близько 47,5 тисяч ромів. За неофіційною – від 200 до 400 тисяч. Серед них – майже 50 тисяч ведуть так званий кочовий спосіб життя. Більшість з них родом із Закарпатської області. Саме вони, за словами правозахисників, найбільше потерпають від дискримінації, тому вимушені їхати до інших міст у пошуках заробітків. У містах роми утворюють табори, займаються не завжди легальною діяльністю.



За офіційною статистикою, в Україні проживає нині близько 47,5 тисяч ромів. За неофіційною – від 200 до 400 тисяч

Для захисту прав ромів у Києві ще навесні було створено робочу групу, в яку мали увійти представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники. Проте досі невідомо, наскільки успішна її діяльність.

Поліція виконує свою поліцейську функцію. Підозрювані у скоєнні цього кримінального правопорушення затримані, їм оголошено про підозру... Щодо напруженості у суспільстві – це не питання лише до поліції. Це проблема загальнодержавного рівня, до вирішення якої мають бути залучені інші державні органи влади,

– коментує спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Варто сказати, що ще у 2013 році в Україні було розроблено "Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини", яка мала бути зреалізована до 2020 року. Стратегія поділена на декілька підпунктів: соціальний захист, підвищення рівня освіти, соціальна зайнятість, охорона здоров'я та інші. Проте, як стверджує заступниця голови міжвідомчої групи з координації реалізації ромської стратегії при Кабміні Зола Кондур, нині цей план не виконується. "Наприклад, виділені кошти використовуються не на працевлаштування представників нацменшини, а на святкування міжнародного дня ромів", – говорить вона.

Представниця ромської нацменшини не виправдовує кримінальних дій деяких ромів, але стверджує, що дискримінація значно ускладнює соціалізацію її народу.

На Закарпатті є окремі школи та класи для ромських дітей, в яких, на жаль, якісно гірша освіта, ніж в інших школах. Більшість дітей не закінчують школу, навіть не мають середньої освіти. Та навіть тим, які мають освіту, дуже складно отримати роботу. З одного боку, дискримінація, з іншого – проблема і в ромських батьках, які не завжди розуміють важливість навчання дітей,

– визнає Кондур в інтерв'ю "Главкому".



Представники ромів не виправдовують кримінальних дій деяких індивідуумів, що належать до цієї меншини, але стверджують, що дискримінація значно ускладнює соціалізацію цього народу

Очевидно, що проблема ромів – з довгим корінням та великою кількістю супутніх нерозв'язаних питань. Вона потребує й зусиль влади з соціалізації цієї нацменшини, і зусиль поліції, яка має покласти край неконтрольованому насильству. Водночас самі роми також мають прагнути стати частиною українського соціуму й не лишатися стороннім елементом, не інтегрованим у нього. Та поки всього цього не стається, насильство триває.

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