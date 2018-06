Перша кров: хто і чому напав на ромів?

Щоправда, "авторами" перших нападів і наступного вбивства є нібито принципово різні "організації". До того ж, останній кривавий випадок взагалі інспірований певними силами з Росії. Принаймні таку версію озвучують в СБУ.

Читайте також: Поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни, – глава Нацполіції

Нагадаємо, що напади на ромів почалися у квітні цього року й тривали протягом травня. Локацією була Західна Україна (Львівщина та Тернопільщина), а також – Київ. Відповідальність за спалення табору ромів на столичній Лисій горі взяла на себе організація С14. Її координатор Сергій Мазур похвалився скоєним на своїй сторінці у Facebook.

А відтак сталася трагедія. Пізно ввечері 23 червня у Львові невідомі напали на табір ромів. Результатом атаки стала смерть однієї людини та поранення ще трьох. Поліція вилучила ніж, яким смертельно поранили 24-річного чоловіка, а також затримала усіх учасників злочину. Крім того, поліцейські встановили і взяли під варту 20-річного організатора цього злочину. Нападникам на ромів повідомили про підозру.

Ресурс Censor.net поспілкувався зі свідками та постраждалими внаслідок інциденту. "Напали на житло, били мене, ніж у них був і молоток", – розповів 19-річний потерпілий Давид Поп, який опинився в лікарні з колотим ножовим пораненням грудної клітки та правого плеча. За свідченням хлопця, нападники кричали, щоб роми "забиралися геть".

Нас було близько 10 осіб і нападників десь стільки ж. В таборі були діти. Вони нападали на нас з ножами. Я в цей табір приїхав у суботу, а ввечері сталося це,

– додав Поп.

Зараз на місці, де розташовувався табір, тривають слідчі дії. За словами охоронця фірми, яка розташована неподалік, жителі табору прибули приблизно два тижні тому і поводилося тихо, інформує видання.

А голова громадської організації "Роми України. Терніпе" Микола Юрченко додає, що в таборі проживало понад 10 бродячих ромів із Закарпаття, які заробляли збиранням макулатури та металу.

Читайте також: Організатор нападу на ромів у Львові отримував інструкції через соцмережі, – Геращенко

Як передає ZAXID.net, в організації нападу на табір ромів біля Львова поліція підозрює 20-річного львів'янина Андрія Тичку. Відомо, що в 2017 році Тичка закінчив Львівський коледж легкої промисловості, де навчався на механіка швейного обладнання. Він та інші підозрювані були причетні до неформальної організації "Твереза і зла молодь" – так принаймні стверджує поліція.

У цього об'єднання до 24 червня був свій канал на YouTube, який звався Lemberg Jugend (з німецької – "Львівська молодь", ймовірно, парафраз із Hitler-Jugend, молодіжної нацистської організації у гітлерівській Німеччині). Підписників у каналу було небагато – лише 24 особи, а відеосюжетів – лише два, один з яких найменувався "Маленький відео доклад із сафарі на циган" (стилістика збережена). На цьому відео було зафіксовано, як кілька підлітків переслідують ромів.

Станом на 25 червня канал видалений, інформують журналісти. Натомість канал "Тверезої і злої молоді" у Telegram має значно більше інформації. Створений він 20 квітня 2018 року, і відтоді на нього підписалася 51 особа. Тут понад 70 дописів, в основному це мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки, багато з них – російською мовою. Навіть перша версія назви цієї організації була російською – "Трезвая и злая молодежь".



Телеграм-канал "Тверезої і злої молоді": цитати з Гітлера і Муссоліні та неякісний переклад з російської

Крім того, користувачі соцмереж помітили, що тексти повідомлень на каналі мають очевидні ознаки автоматичного перекладу з російської – у слів не узгоджені роди. До того ж, вираз "Трезвая и злая молодежь" є популярним у колах російських ультраправих. Зокрема, так названо одне відео з "Російського маршу" в Москві.

Тому не дивно, що глава Служби безпеки України Василь Грицак припускає: за нападом на табір ромів у Львові може стояти Росія.

Навіть за попереднього вивчення, аналізу матеріалів, які є, ми бачимо, що схожа організація була зареєстрована в 2014 році і в РФ (…). Ми розуміємо, що за цим дійсно може стояти, я не можу сказати на сто відсотків, це буде некоректно, але може стояти Росія,

– говорить Грицак.

Отже, замовником нападу може бути Москва. Що ж стосується конкретних виконавців, то "серед підлітків, які напали в ніч із суботи на неділю на ромський табір під Львовом, п'ятеро навчаються у львівській школі №83, четверо – у школі №36 та один у школі №34. Двоє затриманих уже не навчаються у школах, зокрема, один навчається у ліцеї ім. Героїв Крут, а інший – у профтехучилищі №57", – повідомив керівник Львівського обласного управління Нацполіції Валерій Середа.

Читайте також: "Вибухові та гарячі подарунки": у соцмережах повідомили про новий напад на ромів у Києві

Експерти вважають, що останні прояви насильства проти ромів можуть бути використані не на користь нашої держави. Хоча "ксенофобські настрої існують не тільки в Україні. Сьогодні ми бачимо несприйняття на Заході біженців і загалом людей іншого способу життя. В Німеччині навіть у правлячій коаліції заявляють про те, що виганятимуть з країни тих, хто має прописку в інших державах ЄС. Такі проблеми в Італії, Греції. У США роблять гучні заяви щодо емігрантів", – зауважує політолог Валерій Димов.

Тим часом трагедія у Львові не минула непоміченою міжнародними структурами. Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого та швидкого розслідування інциденту. Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтген. "Ми нажахані, що цього разу одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", – написав єврочиновник у соцмережі.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU