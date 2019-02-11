"Перший пішов": як соцмережі реагують на вручення Мангеру підозри в організації вбивства Гандзюк

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на вручення підозри в організації вбивства активістки та радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Політики кажуть, що чекають для Мангера найсуворішого покарання у разі доведення провини. Натомість активісти сподіваються, що йому не вдасться.

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24 канал писав, що найперше про оголошення підозри Мангеру повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Народний депутат Мустафи Найєм додав, що після оголошення підозри Мангеру у відставку подав Євген Рищук – заступник голови Херсонської облради. Його активісти та друзі Катерини Гандзюк теж вважають причетним до вбивства.

Підозру для Мангера прокоментувала віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Сподіваюся, він не втече з країни. Якщо суд доведе провину, сподіваюся, ця людина отримає найсуворіше покарання. Як і виконавці- вбивці,

– зазначила вона.

"Дуже важливий етап розслідування. Тепер мають бути проведені слідчі дії з підозрюваним Мангером, якого напередодні "Батьківщина" передбачливо виключила зі своїх лав так само, як колись убивцю Лозинського", – наголосив голова парламентської делегації в ПАРЄ та нардеп Володимир Ар’єв.

Він також здодав, що слідчі мають серйозні докази, які будуть представлені на наступному етапі – "в суді над замовником, організаторами і виконавцями".

Перший пішов. Хоча це тільки початок шляху, з якого він може зіскочити. Дуже ймовірно, що він спробує і дуже-дуже ймовірно, що йому в цьому допоможуть,

– написала у своєму Facebook gравозахисниця Марія Томак.

Що сталось з Катериною Гандзюк та як триває розслідування?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано. Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднював кілька місяців. Хіба мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".



Батько вбитої активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера та двох представників БПП: голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Також він закликав Петра Порошенка та Юлію Тимошенко виключити цих осіб зі своїх лав. Мангер і Гордєєв, зі свого боку, спростовували причетність до смерті Гандзюк. Гордєєв, зокрема, попросив ГПУ та СБУ перевірити заяву батька Катерини Гандзюк. До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

Тривале мовчання правоохоронців спровокувало суспільне збурення. 9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції відбулися сутички між активістами та правоохоронцями, а передувало їм затримання учасників акції "Хто вбив Катерину Гандзюк?".

Хто такий Владислав Мангер, дивіться відео:



