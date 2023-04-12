Поминальна для вагнерівців: прикордонники зупинили спробу прориву оборони біля Бахмута

Українські прикордонники потужно відпрацювали по вагнерівцях біля Бахмута, що на Донеччині. Це трапилось, коли окупанти спробували наблизитись до позицій наших бійців.

Українські військові це помітили та відкрили вогонь по ворогу. Як наслідок, серед ворогів є загиблі, поранені та ті, хто втік.

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Що відомо про успішну атаку по вагнерівцях

Бахмут: вагнерівцям знову заграли поминальної. Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнер" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження,

– розповіли прикордонники.

За їхніми даними, російські загарбники сховались у напівзруйнованій забудові. Проте й там не було безпечно окупантам – українські прикордонники завдали удар по ній. У ході бою:

7 штурмовиків – ліквідовано;

12 – поранено;

решта загарбників – втекли.

Варто додати, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України:

Мар'їнському;

Лиманському;

Авдіївському;

Бахмутському.

За словами заступниці Олексія Резнікова, запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

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