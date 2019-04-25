Підлітки побили до смерті свого товариша через борг: деталі резонансного інциденту на Львівщині

У містечку Жовква на Львівщині троє неповнолітніх до смерті забили свого товариша та потім закопали його на подвір’ї. Крім того, один зі зловмисників сфотографував тіло загиблого та оприлюднив ці світлини у одній із соцмереж.

За інформацією поліції, загиблим виявився сімнадцятирічний житель одного з сіл Жовківського району. Крім того, правоохоронці встановили, що уночі з 12 проти 13 квітня у підвалі одного з житлових будинків троє неповнолітніх жорстоко побили свого знайомого. Про зловмисників відомо, що це двоє місцевих жителів віком п'ятнадцять і сімнадцять років, а також сімнадцятирічний житель одного з сіл Жовківського району.

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Коли підлітки побачили, що хлопець помер, вони винесли його тіло з підвалу, занесли за будинок та закопали. Водночас неповнолітні сфотографували тіло загиблого та згодом один із товаришів оприлюднив ці фото у соціальній мережі. Останнє власне й допомогло поліції вийти на слід зловмисників.

"Як переконує один із учасників, він випадково сфотографував і через несправності телефону фотографії було надіслано іншій особі, яка повідомила про це працівників поліції", – каже начальник Жовківського відділення поліції Андрій Коцур.

Підлітки потім за присутності поліцейських, психолого та батьків розповіли, що побили свого знайомого, бо той заборгував їм 12 тисяч гривень і не міг їх повернути.

За словами родичів загиблого, 17-річний Павло пішов кудись зі своїми знайомими та не вертався додому упродовж 12 днів. Проте до поліції родина не зверталась, оскільки той так зникав часто.

"Їздив у Старий Розділ, Новий Розділ. Десь там підзаробляв. Але він дзвонив, а тут не телефонував взагалі", – зазначив брат загиблого Олег.

Сестра хлопця Марія Демус , зі свого боку, стверджує, що за Павлом прийшли 12 квітня двоє його знайомих (Валік і Володя) та забрали його.

Це сталося близько 5 години вечора. Десь біля 12-ї подзвонила його подружка Зоряна та сказала, що Пашу б’ють сильно, вимагають гроші. Вона розповіла, що він має віддати гроші до завтра до 12 години, інакше "не знає, що йому зроблять",

– зауважила жінка.

Сестра хлопця додає, що той спершу заборгував 2 тисячі гривень, а потім, ймовірно, його поставили на так званий "лічильник", і сума зросла до 12 тисячі гривень.

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Наразі усіх неповнолітніх зловмисників затримано та вони зізналися у скоєному. Незабаром суд має обрати їм запобіжний захід. Триває досудове розслідування. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Тим часом, сусіди зловмисників не вірять, що вони таке могли зробити.

"Я знаю його з дитинства. Нормальна, спокійна дитина була, адекватна, завжди вітався, привітний. Ніколи б не могла подумати, що він міг таке зробити", – охарактеризувала одного з хлопців сусідка Ілона.

На жаль, останнім часом в Україні трапився не один випадок, коли підлітки нападали і на дорослих чоловіків. Зокрема, у середині березня у Харкові п’ятеро неповнолітніх жорстоко познущалися над перехожим. Крім того, два схожих інциденти відбулися у Києві взимку – наприкінці та на початку січня.

За словами дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, жорстокість і насильство у дитячому середовищ – це результат виховання та цінностей, які прищеплюються дитині, або ж безвідповідальне ставлення до виховання з боку батьків.

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Хлопці й дівчата, які бачать насильство чи відчувають його на собі – ретранслюють його. Часом, таким чином вони самореалізовуються. Для них дуже важливим є почуття приналежності до групи, бо вони можуть йти за нею. Вони бояться втратити "друзів" і стати "ізгоєм". Якщо в дітей немає дозвілля, завдяки якому вони можуть реалізуватися, тоді вони самі його шукають, і часто – деструктивно,

– підкреслив він у коментарі 24 каналу.

Яке покарання передбачено для малолітніх агресорів? Українське законодавство для неповнолітніх передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність. До кримінальної відповідальності можуть притягати дітей, які до вчинення злочину досягли 16 років. Це так званий загальний вік кримінальної відповідальності.

Також закон передбачає і знижений вік кримінальної відповідальності Мовиться про дітей, віком від 14 до 16 років, яких можуть притягнути до кримінальної відповідальності за такі злочини: