Поки Зеленський у Херсоні: у Путіна сказали, чи планує він відвідати затоплені території

На третій день після російського теракту, 8 червня, президент України прибув до Херсону і провів там нараду. Тим часом Путін, відповідальний за катастрофу, їхати на окуповані ним території не планує.

Більшість території Херсонщини, що постраждала від затоплень після підриву ГЕС, все ще окупована Росією. Та про захоплені території і людей на них диктатор Путін не надто переймається – про це розповів його прессекретар Дмитро Пєсков, передає 24 Канал.

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Путін боїться їхати на Херсонщину

Пєсков у інтерв'ю російським журналістам заявив, що у Путіна наразі немає планів відвідати окуповану Херсонщину, де вже десятки населених пунктів опинилися під водою через російський теракт. Вочевидь, диктатор панічно боїться виїздити з Кремля, а до захоплених територій, які Росія вважає "своїми", йому немає діла.

Раніше, 18 квітня, Путін вже начебто їздив на окуповану Херсонщину та Луганщину. Проте згодом українська розвідка доповіла, що справжнього диктатора там не було, натомість в окупованих регіонах інтерв'ю давав двійник Путіна.

Візит Зеленського до Херсона

Росія не організувала евакуацію з підтоплених населених пунктів, що перебувають під окупацією. Окрім того, російські війська заважають українцям вибиратися з затоплених селищ самостійно – найгірша ситуація наразі у Олешках.

Натомість Володимир Зеленський відвідав Херсон 8 червня та провів там координаційну нараду щодо усунення наслідків катастрофи.

Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини,

– повідомив Зеленський.

Згодом президент відвідав переправу у Херсоні та наголосив, що наразі головне завдання влади – максимально допомогти людям та захистити їхні життя.

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