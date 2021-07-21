Підстав для визнання незаконними рішень РНБО немає, – Веніславський

В Україні тривають юридичні дискусії, чи можуть рішення, які зараз ухвалює Рада нацбезпеки та оборони, у майбутньому оскаржуватись. Однак у Комітеті з національної безпеки та оборони переконують, що для цього немає підстав.

Усі санкції та рішення РНБО є законними на 100%. Таку думку в інтерв'ю програми "Перші особи" на 24 каналі висловив член парламентського комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Актуально До списку олігархів може потрапити 5 депутатів Ради, – Корнієнко

Чи законні рішення РНБО

Він наголосив, що президент не має права скасовувати укази свого попередника, аналогічні правила діють й для Верховної Ради. Однак щодо рішень РНБО – президент не вирішує вводити їх у дію чи ні. Це його конституційний обов'язок.

Тут 100% все буде в рамках закону. Я, як фахівець в галузі права, не бачу підстав, щоб сказати, що рішення РНБО і указ президента, яким введено його в дію щодо конкретних олігархів, не відповідатиме закону,

– наголосив Веніславський.

"Тут у мене достатньо оптимістичні передбачення, що підстав для визнання незаконними таких рішень РНБО немає", – додав політик.

Як зауважив Веніславський, рішення РНБО – це рішення колегіального координаційного органу. Президент не може не підписати указ, якщо рішення приймається голосуванням. Матеріали, зібрані СБУ або Кабміном, вивчили усі члени РНБО.

Читайте також Посилення карантину та моніторинг за олігархами: результати засідання РНБО

Дивіться повне інтерв'ю з Федором Веніславським на 24 каналі:

Важливі рішення РНБО: коротко про останні новини