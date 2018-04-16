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Підстав для кримінального переслідування немає, – Луценко проаналізував записи Холодницького

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у записах, зроблених в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, немає підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності. Проте, додав, що вбачається дисциплінарне порушення.

Про це Луценко заявив під час брифінгу, пише Інтерфакс.

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"Аналізував (плівки, – ред.) керівник НАБУ пан Ситник і я, як керівник Генпрокуратури... І він, і я дійшли висновку, що в них явно вбачається дисциплінарне порушення, й одразу скажу, що жодних хабарів, які вимагав або отримав Холодницький, там не зафіксовано. І тому кримінального переслідування на цей момент я не вбачаю", – сказав Луценко.

Луценко повідомив, що наразі Холодницький у відпустці.

"Назар Іванович Холодницький був у мене... Він прийняв рішення піти на певний час у відпустку, при цьому гарантуючи, що він напише свої пояснення або дасть їх усно, тобто буде співпрацювати з КДК (Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів – ред.)", – сказав генпрокурор.

Нагадаємо, у робочому кабінеті керівника САП понад місяць стояли жучки. 30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

Теги: Юрій Луценко Новини політики САП Назар Холодницький
Джерело: 24 Канал
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