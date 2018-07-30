Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч матері з Кольченком. Фото Сенцова на мерії Парижа
У підсумковому випуску новин за 30 липня станом на 21:00 – мати Олександра Кольченка прибула до Челябінська, там розташована колонія, в якій утримують її сина, напередодні жінці видали дозвіл на побачення на три доби і виділили кімнату в готелі. Фотографію бранця Кремля Олега Сенцова розмістить на своєму фасаді мерія Парижа.
Також у випуску:
У Краматорську на море до Хорватії замість дітей Атовців, відправли дітей чиновників.
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Джерело: 24 канал
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