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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч матері з Кольченком. Фото Сенцова на мерії Парижа

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 30 липня станом на 21:00 – мати Олександра Кольченка прибула до Челябінська, там розташована колонія, в якій утримують її сина, напередодні жінці видали дозвіл на побачення на три доби і виділили кімнату в готелі. Фотографію бранця Кремля Олега Сенцова розмістить на своєму фасаді мерія Парижа.

Також у випуску:

У Краматорську на море до Хорватії замість дітей Атовців, відправли дітей чиновників.

Диверсанти атакували позиції ЗСУ під Новгородським.

Манафорт пропонував співпрацю Віталію Кличку.

Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Франції
Джерело: 24 канал
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