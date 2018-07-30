Підсумковий випуск новин за 21:00: Зустріч матері з Кольченком. Фото Сенцова на мерії Парижа

У підсумковому випуску новин за 30 липня станом на 21:00 – мати Олександра Кольченка прибула до Челябінська, там розташована колонія, в якій утримують її сина, напередодні жінці видали дозвіл на побачення на три доби і виділили кімнату в готелі. Фотографію бранця Кремля Олега Сенцова розмістить на своєму фасаді мерія Парижа.

Також у випуску: У Краматорську на море до Хорватії замість дітей Атовців, відправли дітей чиновників. Диверсанти атакували позиції ЗСУ під Новгородським. Манафорт пропонував співпрацю Віталію Кличку.