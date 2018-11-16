Підсумковий випуск новин за 22:00: Потужний обстріл на Донбасі. Вбивство журналіста Сергієнка

У підсумковому випуску новин за 16 листопада станом на 22:00 – півтори сотні мін випустили бойовики по околицях Торецька, це – чи не найбільший обстріл за останні декілька місяців. У Черкасах сьогодні учасники Євромайдану не приховували свого обурення, адже суд відпустив під заставу двох підозрюваних у викраденні та організації вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Також у випуску: В анексованому Криму так звана влада заохочує юних кримчан йти до лав армії окупанта. У Сміли на Черкащині нарешті увімкнули опалення: труби не витримують навантаження. Київ пережив тиждень у кілометрових заторах.