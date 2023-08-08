Дивно говорити про безпеку Росії, – Зеленський розкритикував позицію президента Бразилії

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо заяв президента Бразилії Лули да Сілви. Він назвав позицію Сілви такою, що викликає сум, і запросив бразильського колегу до діалогу.

Президент Бразилії заявив, що Україна, як і Росія, не зацікавлена в мирі, а обидві країни "просто хочуть виграти війну". На ці слова гостро відреагував Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському медіа, передає 24 Канал.

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Що саме сказав український президент

На жаль, підтримка росіян – це не особиста позиція Лули да Сілви. Його радник, посол Селсо Аморім під час зустрічі із Зеленським у Києві, також підтримав державу-агресора. Аморім вважає, що "будь-які мирні переговори повинні брати до уваги реальні проблеми безпеки Росії".

Володимир Зеленський каже, що не зовсім розуміє таку позицію і йому дуже сумно чути такі заяви.

Заяви Лули зовсім не приносять спокою. Дивно говорити про безпеку Росії. Тільки Росія, Путін і Лула говорять про безпеку Росії, про гарантії, які повинні бути надані для безпеки Росії,

– наголосив він.

Український президент підкреслив, що Бразилія – миролюбна країна. Вона ні з ким не воює і її поважають більше, аніж Росію. Тим дивніше чути заяви на підтримку агресора від очільника цієї латиноамериканської країни.

Зеленський акцентував: Путін нічим не відрізняється від будь-якого колонізатора, бо він "постійно бреше, постійно маніпулює, постійно дезінформує", а також убиває і ґвалтує – руками своїх солдатів. То навіщо ж президентові Бразилії погоджуватися з російськими наративами про "прагнення до миру" та "інтереси Росії"?

Якщо президент Лула хоче мені щось сказати, нехай він сяде і скаже мені. І я думаю, що ми покінчимо з цим. Чесно кажучи, я думав, що він ширше розуміє світ,

– сказав Зеленський.

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Який зміст заяв Лули да Сілви

Бразильський президент давно відомий своєю підтримкою Путіна.